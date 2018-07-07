Wilshere'den F.Bahçe itirafı! 'O engelledi...'

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Jack Wilshere'den kötü haber geldi. Haziranın son haftasında İstanbul'a gelen 26 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilerin önerisine 'ret' cevabı vermesinin arka planında ise eşi Andriani Michael yatıyor.

Ali Koç ve Fransız sportif direktör Damien Comolli ve Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'yla da bir araya gelen ve Divan Oteli'nde konakladığı tahmin edilen Wilshere'ın, Acarkent'ten ev dahi baktığı belirtilmişti. Ülker Stadı'nı ve Samandıra Tesisleri'ni de gezen yetenekli futbolcunun yeniden Türkiye'ye geleceği de ifade edilmişti.

'BÜYÜK BİR CAMİA'

Sarı-lacivertlilere haber yollayan eski Arsenalli, ilgiden dolayı teşekkür etti. Kendisine çok güzel bir sunum yapıldığını ve tüm imkanların seferber edildiğini dile getiren Wilshere, "Her şey mükemmeldi, kalacağım yer, kulübün olanakları... F.Bahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu daha iyi anladım. Ama ailemi bir türlü ikna edemedim, İngiltere'nin dışına çıkmaya sıcak bakmadılar. Bu yüzden size 'evet' diyemeyeceğim" dedi.

West Ham'da %45 vergi ödeyecek oyuncu, 2.33 milyon Euro kazanacak. Kanarya net 4 milyon Euro'dan kapıyı çalmıştı.