Meclis'in yeni döneminde HDP skandalı

TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. TBMM Genel Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.
ERDOĞAN DA TÖRENDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti. Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu.
HDP'NİN İSTİKLAL MARŞI DÜŞMANLIĞI
İstiklal Marşı okunduğu sırada HDP sıralarının en önü boştu.HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve ekibi İstiklal Marşı'nın okunmasının hemen ardından Genel Kurul'a giriş yaptı.
BAZI VEKİLLER AYAKTA KALDI
Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması nedeniyle bazı milletvekillerinin ayakta kaldığı, bazılarının da komisyon sıralarına oturduğu görüldü.
TÖRENDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
Yemin töreni öncesinde, Genel Kurul Salonu'nda hazırlık yapıldı. Milletvekili sıralarına, kırmızı karanfil ve kokart konuldu.