07 Temmuz 2018 Cumartesi24 Şevval 1439
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"Bedelini ağır öderiz!"

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"Bedelini ağır öderiz!"
Yeni dönemin ilk grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarının iyi okunması gerektiğine vurgu yapaparak AK Parti teşkilatını uyardı.

 

24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez AK Parti grubunda kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı, yeni döneme geçişin detaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü ilk Cumhurbaşkanlığı KHK'sını yayınlayacaklarını, saat 21:00'de de kabineyi açıklayacaklarını duyurdu. Erdoğan, cuma günü ilk kabine toplantısını gerçekleştireceklerini de söyledi. 



Toplantıda seçim sonuçlarının iyi okunması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vekilleri uyararak "Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş insanlar topluluğuyuz. Kimseye tepeden bakamayız, böyle yürüyemeyiz. Bir davanın mensupları olarak her türlü tepeden bakmayı ayak altına alarak yürümeye devam edeceğiz. Aksi takdirde, bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduysa, biz de yerle yeksan oluruz. Kimse kendini baki sanmasın, hepimiz faniyiz. Aksi takdirde bedelini ağır öderiz."ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Milletvekillerimize 5 yıl boyunca yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum. AK Parti grubunda görev almış tüm arkadaşlarımıza ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetler için şükranlarımı sunuyorum. İçinizde daha önce bu sıralarda oturmuş olan var ilk defa bu görevi üstlenenler var. Yapacak çok işimiz bulunuyor. Her birinizin enerjisine üretkenliğine ve sadakatine ihtiyacımız var.

MİLLETİMİZİN YAPTIĞI BU HASSAS AYARA DİKKAT ETMEK GEREK

Yüzde 42,6'lık bir oy elde ettik. Meclis'te sayısı 600'e çıkan vekil sayısının yüzde 49'unu elde ettik. MHP ile birlikte yüzde 57'lik bir çoğunluğa sahibiz. Biz 7 Haziran haricinde hep tek başımıza yeterli çoğunluğa sahip olarak yönetmiş bir partiyiz. Daha çok çalışmamız, gayret göstermemiz gerekiyor. Bizim milletimizin mesajlarına hayran olmamak elde değil. Seçim sonuçlarını buna göre okumak gerekiyor. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde 52,56 oy oranı ile bize teveccüh göstermiştir. Buna karşılık milletimiz Meclis'te AK Parti'yi yine birinci parti yapmış ancak hedefinin gerisinde bırakmıştır. Milletimizin yaptığı bu hassas ayarı dikkatle incelemek gerekir. 

PAZARTESİ GÜNÜ YENİ KABİNEYİ AÇIKLAYACAĞIZ

Biz her zorluğun üstesinden milletimizle aştık. Bize kurulan tuzakları bu sayede aştık. Dördüncü dönemde yaşadığımız yol kazasını bu şekilde aştık. 15 Temmuz'u milletimizle başarısızlığa uğrattık. Yönetim sistemimizi değiştiren adımları milletimizle attık. 24 Haziran sonuçlarına bu şekilde ulaştık. Yapmamız gereken, yine milletin gösterdiği istikamette yürümektir. Kendisini AK Parti'nin üstünde görenlerle yürümek mümkün değildir. Onların artık gözleri görmez, kulakları hakikati duymaz olmuştur.Pazartesi günü yapılacak yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme adım atıyor. Külliyemizde muhteşem bir başlangıç töreni gerçekleştireceğiz. Her ülkeden Türkiye dostu kardeşlerimiz törene katılacaklar. 22 ülkenin Cumhurbaşkanı katılacak. Milletimizin her kesimden temsilcileri de bu törene davet edilecek.Aynı gün yeni yönetim mimarisini ihlas eden cumhurbaşkanı olarak da yayınlayacağız. Kabinemizi 21.00'da açıklayacağız. Türkiye'ye patinaj yaptıran eski sistemi geride bırakarak yeni sisteme başlayacağız.

BEDELİNİ AĞIR ÖDERİZ

Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş insanlar topluluğuyuz. Kimseye tepeden bakamayız, böyle yürüyemeyiz. Bir davanın mensupları olarak her türlü tepeden bakmayı ayak altına alarak yürümeye devam edeceğiz. Aksi takdirde, bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduysa, biz de yerle yeksan oluruz. Kimse kendini baki sanmasın, hepimiz faniyiz. Aksi takdirde bedeini ağır öderiz.26 milyon insan bize güven bağışladı. Bu önemli bir imtihandır. Bunu başarıyla vermemiz gerekiyor. Salı günü yurtdışı ziyaretimizi dost ve kardeş Azerbaycan ile, KKTC'ye gerçekleştireceğim. Çarşamba günü de Brüksel'de NATO zirvesinde ülkemizi temsil edeceğim. Milletimiz bizim nasıl çalıştığımızı 1994 yılında İBB'deki günlerden beri biliyor. Bize yorgun Cumhurbaşkanı yakıştırmalarını yapanların hali ortada. Bize bunu yakıştıranların bizim nasıl antrenmanlı olduğumuzdan haberleri yok. Onlar zihinsel yorgunluk içindeler. Biz hamdolsun böyle değiliz

CUMA GÜNÜ İLK KABİNE TOPLANTISINI YAPACAĞIZ

2002 yılında tek başına iş başına demiştik. Allah nasip etti oldu. 2007'de durmak yok yola devam dedik oldu. Haydi bir daha dedik, milletimizin desteğini aldık. 24 Haziran'da da milletimiz bize şansı verdi. Biz sözü tuttukça milletimiz bize şans verdi. Milletimiz 15 Temmuz'da gövdesini bize siper etti. Böyle bir millete hizmetkar olmanın gurunu yaşıyoruz. Bizim milletten başka sığınağımız olmadığını bilerek çalışmanızı istiyorum.15 Temmuz'da bu Meclis cesaret ve dirayeti ile tarih yazmıştır. Savaş uçakları tarafından bombalanır, helikopter tarafından taranırken dik duran bu Meclis'i ne kadar güçlü tutarsak geleceğe o kadar güvenle bakarız. Cuma günü Hacı Bayram'da Cuma namazını kılıp, ilk kabine toplantımızı yapacağız.

SİNCAR VE KANDİL'İ TEMİZLEYENE KADAR DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanlığı bütçe tasarısını Meclis'e sunacak, bunu kabul etmek Meclis'e düşecektir. Yeni dönemde reformlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Yeni sistem reform ihtiyacını daha da artıracaktır. Sizi Meclis Genel Kurulu'nda çok önemli görevler bekliyor. Yeni dönemde bu grubun çıtayı yukarı çıkaracağından şüphem yok. Şimdi sıra sizlerde, ben hepinize güveniyor, inanıyorum. Milletimize verdiğimiz diğer sözler gibi güçlü Meclis sözünü de yerine getireceğimize inanıyorum. AK Parti olarak vesayet ve darbecileri hiç sevmedik. Darbe ve vesayete karşı önümüzdeki dönemde dikkatli olacağız. Terör örgütleri ile mücadeleyi amansız sürdüreceğiz. Yeni güvenlik konseptimiz gereği saldırıları tehditleri kaynağında yok ediyoruz. Sessiz sedasız şekilde Kandil ile ülkemiz arasındaki mesafeyi de temizliyoruz. Önemli mesafe katettik. Sincar ve Kandil'i temizleyene kadar bu operasyonumuz devam edecektir. Kuzey Irak yönetimi ve Irak yönetiminin de terör örgütünden bıktığı görüşmelerimizde anlaşılıyor. Terör örgütü sahaa köşeye sıkıştıkça siyaseti kullanarak kendine alan açmaya çalışıyor. Anamuhalefet partisi bize göre meşruiyeti şaibeli partiyi taşıma oylarla Meclisê sokmuştur.

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