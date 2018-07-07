Erdoğan'dan sürpriz kabine mesajı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabine ile ilgili 'Meclis'ten de isimler olabilir' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis toplantısının ardından yeni kabine ile ilgili sorulan soruya, "Meclis'ten de isimler olabilir." şeklinde yanıt verdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;



"Bakanlarımız artık eskisi gibi olmayacak. Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Ve bu arkadaşlarımız bundan önce olduğu gibi de köşeye sıkıştırılmak suretiyle, şuraya şu olsun buraya bu olsun mantığıyla hareket etmeyecek. Kimse kalkıp da şunu diyemeyecek, kadrolaşmaydı şuydu buydu bunu diyemeyecek. En azından bakan, olaylara bakarken daha objektif bakma imkanı getirecek. Bu tür zanların altında da kalmayacak. Tabi bütün bunlarda aranan ne olacak? Ehliyet olacak, liyakat olacak."