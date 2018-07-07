07 Temmuz 2018 Cumartesi24 Şevval 1439
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HDP'li Barış Atay'a Meclis'te soğuk duş!

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HDP'li Barış Atay'a Meclis'te soğuk duş!
HDP'den Hatay milletvekili seçilen Barış Atay Meclis'te yemin etti. Atay yemin etmek için kürsüye gelirken, salonda bulunan bir kişi önce yuhaladı, ardından da kalabalık bir grup Atay'ı protesto etti.
HDP'li Barış Atay'a Meclis'te soğuk duş! HDP'li Barış Atay'a Meclis'te soğuk duş! HDP'li Barış Atay'a Meclis'te soğuk duş!

 

TBMM'de milletvekillerinin yemin töreninde kısa süreli olay çıktı. HDP'den Hatay milletvekili seçilen Barış Atay, yemin etmesi için anons edilince TBMM Genel Kurul salonu bir anda karıştı. Yemin törenini izleyen bir kişi, önce Atay'ı yuhaladı. Ardından da kalabalık bir grup kürsüye doğru giden Atay'ı protesto etti.

MECLİS BAŞKANI: GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖREVİNİ YAPSIN

En yaşlı üye sıfatıyla Meclis'e başkanlık yapan Durmuş Yılmaz, protestoların ardınadn güvenlik görevlilerine talimat vererek "Güvenlik görevlisi arkadaşlarım, lütfen görevinizi yapın" dedi ve protestocuların dışarı çıkarılmasını istedi.

Daha sonra tepki gösteren kişi TBMM genel kurul salonundan dışarı çıkarıldı. Atay, daha sonra yemin ederek görevine başladı.

YEMİN EDERKEN AK PARTİ SIRALARINA BAKTI

Barış Atay'ın yemin ettiği sırada AK Parti sıralarına baktığı görüldü.

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