Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerini 5 kat artıracağız. Bu düzenlemeyle, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve hatta yurt dışına gidişini önlemiş olacağız. Yüksek teknoloji gerektiren ve riskli cerrahi operasyonların kamu ve üniversite hastanelerinde daha fazla yapılmasını teşvik etmek istiyoruz" dedi.
08 Temmuz 2018 Pazar25 Şevval 1439
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Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı duyurdu
Sağlık Bakanı Demircan, özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerinin 5 kat artırılacağını duyurdu.
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