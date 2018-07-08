Kabe İmamı Sudeysi’ye soğuk duş! Münafık…

"Suudi Arabistan ve ABD dünyanın iki kutbu. Allah'a hamdolsun dünyayı birlikte yönetiyorlar" diyen Kabe imamı Sudeysi, Avrupa’da namaz kıldığı mescidin önünde protesto edildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, İsviçre’de bir camide namaz kılan Kabe imamı Abdurrahman Sudeysi, cami çıkışında orada yaşayan Müslümanlar tarafından son zamanalarda yaptığı açıklamalardan dolayı protesto edildi.

Videoda, namaz kıldıktan sonra camiden ayrılmaya çalışan Sudeysi'ye, arkasında namaz kılmayı kabul etmeyen Müslümanlar, “Ey Münafık, tağut” diyerek tepki gösterdi.

Almanya’da bir camide imamlık yaptığını söyleyen protestocu, Sudeysi’nin son zamanlarda yaptığı açıklamaların kendisini şok ettiğini belirterek, “Neden Suudi Arabistan’da, Yemen’de ve diğer İslam ülkelerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili tek bir laf etmez” diyerek Sudeysi’yi münafıklıkla itham etti.

EY AMERİKA'NIN KÖLESİ!

Geçen günlerde de ABD'nin dünyayı Suud Kralıyla birlikte huzur içinde yönettiğini söyleyen Kabe İmamı Sudeysi, Cenevre'de Cezayirli bir Müslüman tepki göstermişti.

Bu sözlerin ardından camiden ayrılmaya hazırlanan Sudeysi'ye, Cezayirli bir vatandaş,"Yemen'deki ve Katar'daki kardeşlerimizi abluka altına alırken nasıl olur da bize güvenden bahsedersiniz? Cezayir, Mısır ve Türkiye'deki darbeleri nasıl desteklediniz? Ey sarayın alimleri, siz ahiret gününde bu duruşunuzdan sorumlu tutuklacaksınız. Bugün bize laf söyleme. Size itaat yok. Ey Amerika'nın kölesi. Bizler özgürlük ve güvenliği biliyoruz. Çünkü topraklarımız özgürlük ve güvenliğin topraklarıdır." sözleriyle tepki göstermişti.

AMERİKA İLE BİRLİKTE DÜNYAYI YÖNETİYORUZ

İslam aleminin en önemli mabedi olan Kabe-i Muazzama'da imamlık görevinde bulunan Abdurrahman Sudeysi Amerika'da skandal açıklamalarda bulunmuştu.

İslam Âlemi Birliği’in düzenlemiş olduğu konferansa katılmak üzere New York’a giden Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeysi, Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalına konuşmuştu.

Yaptığı açıklamayla özellikle sosyal medyada yoğun tepki gören Sudeysi,"Bugün Suudi Arabistan ve ABD dünyanın iki kutbu. Allah'a hamdolsun dünyayı birlikte yönetiyorlar" demişti.