08 Temmuz 2018 Pazar25 Şevval 1439
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E-5'te zincirleme kaza!

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E-5'te zincirleme kaza!
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
E-5'te zincirleme kaza! E-5'te zincirleme kaza! E-5'te zincirleme kaza!


Kaza saat 10.45 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. 
 

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