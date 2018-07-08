08 Temmuz 2018 Pazar25 Şevval 1439
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Dünyanın gözü Ankara'ya çevrildi

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Dünyanın gözü Ankara'ya çevrildi
Dünyanın dikkati yarın yeni yönetim modeline geçen Türkiye’nin üzerinde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlama törenine 22 cumhurbaşkanı ve 17 başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı ve meclis başkanı katılacak.
Dünyanın gözü Ankara'ya çevrildi Dünyanın gözü Ankara'ya çevrildi Dünyanın gözü Ankara'ya çevrildi

 

Erdoğan, ''Yeni yönetim sistemimize geçişimizin sevincini hem dünya ile hem de halkımızla paylaşmış olacağız'' dedi.

TBMM’de 27’nci Dönem dün resmen başlarken, AK Parti de ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 24 Haziran seçimlerinden sonra ilk kez AK Parti grubuna seslendi. Erdoğan, yeni döneme ilişkin önemli mesajlar verdi:

“Milletimiz Meclis’te AK Parti’yi yine birinci parti yapmış, zafer elde etmesini sağlamış ama hedefinin de gerisinde bırakmıştır. Milletimizin sandıkta yaptığı bu hassas ayarı doğru değerlendirmeliyiz. Şimdi yapmamız gereken iş yine milletimize bakmak, onun gösterdiği istikamette yürümektir.

22 CUMHURBAŞKANI 17 BAŞBAKAN

Pazartesi günü yapılacak Cumhurbaşkanı yemin töreniyle Türkiye yeni bir döneme adım atıyor. Meclis’teki törenin ardından Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz.

22 cumhurbaşkanı ile 17 başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı, meclis başkanı düzeyinde katılım olacak. Böylece yeni yönetim sistemimize geçişimizin sevincini hem dünyaile hem de halkımızla, milletin evinde paylaşmış olacağız.

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak Pazartesi saat 21.00’de yeni kabineyi açıklayacağız. Pazartesi ilk Cumhurbaşkanlığı KHK’sını da yayınlayacağız. Hemen kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Böylece ülkemize yıllardır patinaj yaptıran, sürekli krizlere, kaoslara, müdahalelere yol açan eski sistemi geride bırakarak yepyeni bir dönemin kapılarını aralamış olacağız.

KKTC VE AZERBAYCAN

Salı günü devlet geleneğine uygun şekilde ilk yurt dışı ziyaretini, dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan ile KKTC’ye gerçekleştireceğim. Çarşamba günü de Brüksel’de NATO Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edeceğim, 2 günlük çalışmanın ardından yurda döneceğim.

İLK TOPLANTI CUMA GÜNÜ

İnşallah cuma günü, Allah nasip ederse, ilk toplantımızı yapmadan önce Hacı Bayram’a cuma için gideceğiz. Hacı Bayram’dan sonra dualarımızı yapacağız ve ondan sonra da ilk kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dönemde en çok vesayete ve darbeye karşı dikkatli olacağız. İster içeriden ister dışarıdan gelsin milli iradeye gölge düşürecek, milletimizin emanetine halel getirecek hiçbir dayatmaya rıza göstermeyeceğiz. Gerekirse kendimizi ortaya koyacağız ama ülkemizi böyle bir zillete maruz bırakmayacağız.''

BAKANLAR MECLİS'TEN NEDEN OLMASIN

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Meclis’teki yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Pazartesi günü açıklanacak ilk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni kabinesine ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sizin ters köşe olmanız için, Bakanlar Meclis’ten de olabilir, neden olmasın'' yanıtını verdi.

EKONOMİDE TÜM TEDBİRLER ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomi yeni dönemdeki önceliklerimiz arasında. IMF ile yolları ayırarak önemli adım attık, yeni dönemde yapısal sorunları çözerek çok daha önemli yerlere geleceğiz. Her türlü tedbiri alacağız. AB ile ilişkilerimizi hakkaniyetli bir temele oturtarak sürdüreceğiz. Rusya ile ilişkilerimiz katlanarak devam ediyor. Afrika’yı her düzeyde ve her fırsatta ziyaret ederek ilişkilerimizi sürdürüyoruz. En büyük ekonomik ortaklarımızdan olan Çin’le ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Kadim ve tarihi ilişkilerimizin bulunduğu Güney Asya bizim için çok önemli. Yakın ve uzak demeden dünyanın bir çok ülkesi ile insani ilişkilerimizi derinleştiriyoruz” dedi.

181 BİN KİŞİNİN PASAPORT TAHDİDİ KALDIRILIYOR

Erdoğan, konuşmasında FETÖ ile mücadeleye de değindi. Mücadelenin kesintisiz ve kararlı şekilde devam ettiğini belirten Erdoğan, FETÖ davaları yakından takip ettiklerini söyledi. Erdoğan, “Davaların büyük bölümü yıl sonuna kadar tamamlanacak. Dünyanın en sinsi terör örgütüyle mücadelenin öyle kolay olmadığını belirtmek isterim. Yargıda suçlu bulunanlar ceza alırken, masumlar beraat ediyor. FETÖ’yle mücadele kapsamında tutuklanan ve mahkum olanlarla ihraç edilenlerin bir kısmının eş, çocuk, anne ve babalarının pasaportlarına tahdit konulmuştur. Artık soruşturmalar ve davalar belli bir aşamaya geldiği için, bunlardan 181 bin 500 kişiyle ilgili pasaport tahdidi, şayet mani bir hal yoksa birkaç gün içerisinde kaldırılacaktır. Böylece yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermiş olacağız” dedi.

TEMİZLENENE KADAR DEVAM

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, “Terör örgütleri ile mücadeleyi amansız sürdüreceğiz. Yeni güvenlik konseptimiz gereği saldırıları tehditleri kaynağında yok ediyoruz. Sessiz sedasız şekilde Kandil ile ülkemiz arasındaki mesafeyi de temizliyoruz. Önemli mesafe kat ettik. Münbiç’i teröristlerden tamamen temizleyene kadar durmayacağız. Sincar ve Kandil’i temizleyene kadar bu operasyonumuz devam edecektir. Kuzey Irak yönetimi ve Irak yönetiminin de terör örgütünden bıktığı görüşmelerimizde anlaşılıyor” dedi.

AND İÇME DETAYI KHK'DA

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanların and içmesinin ayrıntıları Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenlendi. KHK’da and içme törenine ilişkin 21. madde şu şekilde düzenlendi: “Seçilen cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Geçici Başkan tarafından verilir ve aynı birleşimde and içme töreni yapılır. Bu birleşim, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçiminin ardından Meclisin toplandığı ilk günü takip eden 3 gün içinde gerçekleştirilir. Cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece cumhurbaşkanı seçiminin yapılması halinde and içme töreni, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden 3 gün içinde yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse derhal toplantıya çağrılır. Cumhurbaşkanınca atanan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar atanmalarını takip eden gün and içerler.” Uyum amacıyla yayınlanan 700 sayılı KHK ile de, KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun yetkileri Cumhurbaşkanı’na devredildi.

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