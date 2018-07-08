08 Temmuz 2018 Pazar25 Şevval 1439
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8 gündür kayıptı! Minik Ufuk'tan acı haber

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Hatay'ın Hassa ilçesinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu.
8 gündür kayıptı! Minik Ufuk'tan acı haber
8 gündür kayıptı! Minik Ufuk'tan acı haber 8 gündür kayıptı! Minik Ufuk'tan acı haber 8 gündür kayıptı! Minik Ufuk'tan acı haber

 

Alınan bilgiye göre, ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Ufut Tatar'ın son görüldüğü su kaynağı ile mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 8'nci gününde de sabahın erken saatlerinde başladı.

Eğitimli köpekler ile özel arazi arama insansız hava aracının da destek verdiği arama çalışmalarında ekipler, arama çalışmalarını Yoluklar Mahallesi'ne çevirdi. Arpalıuşağı Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki mahalledeki Katığın Kayası mevkisinde arama yapan güvenlik korucuları, Ufuk Tatar'ın cansız bedenine ulaştı.

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