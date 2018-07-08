08 Temmuz 2018 Pazar25 Şevval 1439
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Ne yapacaklarını şaşırdılar!

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Son dönemlerde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi bölücü terör örgütü PKK'da panik havası yaşanmasına neden oldu.
Ne yapacaklarını şaşırdılar!
Ne yapacaklarını şaşırdılar! Ne yapacaklarını şaşırdılar! Ne yapacaklarını şaşırdılar!

 

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, ülke genelinde terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlere nefes aldırmıyor.

Özellikle son dönemlerde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda çaresiz kalan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının tek amaçlarının hayatta kalmak olduğu, bu maksatla her yol ve yöntemi denedikleri belirlendi.

TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR

Güvenlik güçlerinin operasyon uzmanlıklarını teknolojik kapasiteyle uyumlu şekilde bütünleştirmesi, teröristleri istenilen yer ve zamanda bulmaya ve etkisiz hale getirebilmeye imkan sağlarken, bu sayede etkisiz hale getirilen terörist sayısı geçmiş yıllara göre katbekat arttı.

Başarılı operasyonlar karşısında çaresizliğe düşen sözde örgüt yöneticilerinin kendi aralarındaki tartışmaları ve verdikleri kayıplara dair alt kademeyi beceriksizlikle suçlamaları telsiz konuşmalarına da yansıdı.

ÇARESİZLİKTEN NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

Güvenlik güçlerine karşı korunmanın yollarını bulmaya çalışan teröristler, samanlardan oluşturdukları kalkanlardan bile medet umar hale geldi. Bu durum teröristlerin çaresizliğini ortaya koydu.

Operasyonlarda kullanılan teknolojiyle uyumlu, yaratıcı, karmaşık yöntem ve teknikler, sürecin yönetiminin de devletin kontrolüne geçmesini sağladı.

Özellikle farklı düzeylerdeki örgüt sorumlularının nokta operasyonlarıyla etkisiz hale getirilmeleri, her kademedeki teröristin süreci başa çıkılamaz ve yönetilemez olarak görmesine neden oldu.

Bu durum ise en alt kademedeki teröristin dahi üst yönetime olan güven ve inancını zayıflatırken bu durum ifadelere "yalnız bırakıldık", "ilgilenilmedik" şeklinde yansıdı.

PKK'NIN KAN KAYBI SÜRÜYOR

Örgütün sözde üst düzey yönetiminin artan baskısı, günden güne eriyen mahalli destek, halkın kendini örgütten ve iltisaklılarından uzaklaştırması, azalan lojistik imkanlar, daralan hareket sahası gibi gelişmeler, örgüt genelinde en öncelikli hedefi hayatta kalmak olan bir psikolojik sürece yol açtı.

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