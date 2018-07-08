Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 08 Temmuz 2018’de, 11’inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir"denildi.
08 Temmuz 2018 Pazar25 Şevval 1439
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TSK'dan son dakika açıklaması!
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