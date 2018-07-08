08 Temmuz 2018 Pazar25 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:35Güneş 05:33Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:34
    • 29°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 26°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 98.734 -0.37
  • Altın: 184,528 -0.66
  • Dolar: 4,5705 -0.27
  • Euro: 5,3672 0.12

İsrail'den 'Erdoğan' hamlesi!

»
Terör devleti İsrail, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin’deki etkisini azaltmak amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın bölgedeki faaliyetlerini kısıtlamayı düşündüğünü açıkladı.
İsrail'den 'Erdoğan' hamlesi!
İsrail'den 'Erdoğan' hamlesi! İsrail'den 'Erdoğan' hamlesi! İsrail'den 'Erdoğan' hamlesi!

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Müslüman ülkelerdeki etkisinden korkan İsrail, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın, Filistin’deki faaliyetlerine kısıtlama getireceğini açıkladı.

İsral gazetesi Hadashot, İsrail Güvenlik Servisi'nin, Cumartesi günü yapılan açıklamada, Erdoğan’ın Filistin halkı üzerindeki artan etkisini azaltmak için TİKA'nın bölgedeki faaliyetlerini sınırlayacağını belirttiğine yer verdi.

TİKA'nın özellikle Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki aktivitelerinin yakın mercek altına alınacağını ifade eden haber ajansı, İsral Güvenlik Servisi'nin yayınladığı raporda, TİKA’nın Filistin’deki ofislerinde Hamas’ın üyelerini barındırıp, maddi destek sağladığı iddia edilirken, bundan sonra, TİKA’nın gerçekleştireceği her projesi için İsrail hükümetinden ayrı izin alması gerektiği dile getirildi.

Türk İslami vakıfların ve grupların son zamanlarda Kudüs’teki pek çok programa ve ziyaretlere sponsor olduğu vurgulanan raporda, bu faaliyetlerin Mescidi Aksa etrafındaki İsrail karşıtı protestoların artmasında önemli bir etkisinin olduğu açıklandı.

'ERDOĞAN' KORKUSU!

İsrail’in yaptığı açıklamada, TİKA'nın faaliyetlerinden sadece İsrail hükümetinin endişe duymadığını, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın Erdoğan'ın Filistinli Müslümanlar üzerindeki etkisini bölgede kullanmasından çekindikleri belirtildi.

İsrail Güvenlik Servisi geçtiğimiz aylarda da, Filistin'deki TİKA yöneticisi Muhammet Mürteca'nın, ''Hamas'a destek olduğu'' gerekçesiyle Gazze'de tutuklamıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsrail'den 'Erdoğan' hamlesi!İsrail'den 'Erdoğan' hamlesi!Terör devleti İsrail, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin’deki etkisini azaltmak amacıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın bölgedeki faaliyetlerini kısıtlamayı düşündüğünü açıkladı.
Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!Doğu Akdeniz’i tek yanlı olarak parselleyen ve doğalgaz sondajlarına hız veren Kıbrıs Rum yönetimi, Türkiye ve KKTC’nin olası müdahalesini engellemek amacıyla Fransa’yla 11 yıl önce imzaladığı askeri işbirliği anlaşmasının kapsamını genişletti.
Kabe İmamı Sudeysi’ye soğuk duş! Münafık…Kabe İmamı Sudeysi’ye soğuk duş! Münafık…"Suudi Arabistan ve ABD dünyanın iki kutbu. Allah'a hamdolsun dünyayı birlikte yönetiyorlar" diyen Kabe imamı Sudeysi, Avrupa’da namaz kıldığı mescidin önünde protesto edildi.
"Pişman olduk!""Pişman olduk!"Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katıldığı nükleer müzakereler konusunda sert bir açıklama yaptı.
"7 yıl içinde yok olacaksınız!""7 yıl içinde yok olacaksınız!"ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından sürekli olarak hedef aldığı bazı basın kuruluşlarına yönelik çok sert bir açıklama yayınladı.
İngiltere'den AB'ye yeni teklif!İngiltere'den AB'ye yeni teklif!İngiliz hükümetinin bugün yaptığı Brexit konulu özel bakanlar kurulu toplantısında, Avrupa Birliği’ne (AB) “Mallar için serbest ticaret bölgesi” teklif edilmesi kararlaştırıldı.
  • Zarar 1 milyar dolara yaklaştı07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:37
  • Merkel'e ültimatom gibi uyarı!06 Temmuz 2018 Cuma 14:15
  • Japonya'da tarikat lideri idam edildi06 Temmuz 2018 Cuma 11:49
  • Yine nefret kustu!06 Temmuz 2018 Cuma 11:13
  • Başörtüsünü çıkarıp, kıyafetlerini parçaladılar!06 Temmuz 2018 Cuma 10:58
  • Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek06 Temmuz 2018 Cuma 10:24
  • Bir kişi daha istifa etti!06 Temmuz 2018 Cuma 05:57
  • ABD'ye sert tepki! Deneyin kabusunuz olalım05 Temmuz 2018 Perşembe 18:33
  • Almanya'dan YPG itirafı!05 Temmuz 2018 Perşembe 13:40
  • İran'da sünni din adamına suikast!05 Temmuz 2018 Perşembe 11:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri