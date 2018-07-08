TSK'daki ihraçlarda dikkat çeken isimler

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 701 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen subayların arasında kimler var?

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkındaki Kanun Hükümünde Kararname ile büyük çoğunlu açıkta olan, geçici görevle uzaklaştırılan ve aralarında itirafçıların da bulunduğu 6 binden fazla subay, astsubay ihraç edildi.



701 Sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleriyle bağı kesilen subayların arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruma subayı yüzbaşı Burak Akında yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Burak Akın hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırlamıştı. Akın'ın emniyet ve savcılık aşamasında verdiği ifadelerden sonra çok sayıda FETÖ üyesi asker de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılıklara başvurmuştu. Akın da Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile ihraç edilen isimler arasında yer aldı.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik dava kapsamında 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davanın sanıkları arasında yer alan kurmay yarbay Nail Bülbül de son KHK ile ihraç edildi.

Eski Harp Okulu Alay Komutanı hava pilot kurmay albay Hakan Aksoy ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emir subayı olan hava piyade binbaşı Abdurrahman Akay da ihraç listelerinden yer aldı.