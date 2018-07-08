08 Temmuz 2018 Pazar25 Şevval 1439
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Tren faciası! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

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Kapıkule-İstanbul seferini yapan 360 yolcu taşıyan yolcu treni Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıktı, 5 vagon devrildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 73 kişi yaralandı.
Tren faciası! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu
Tren faciası! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu Tren faciası! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu Tren faciası! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu


Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 6 vagonu, raylardan çıkıp devrildi.

EN AZ 10 ÖLÜ, 73 YARALI

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, İstanbul-Kapıkule seferini yapan tren kazasında ilk belirlemelere 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin yaralandığını söyledi. Bölgeye 100’ün üzerinde ambulans sevk edildiği bildirildi.

 


Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a hareket eden trenin, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrildi.

 

Araçla ulaşımın güç olduğu kaza yerine ekiplerin sevki sürüyor.

 


ASKERİ HELİKOPTERLER DE OLAY YERİNE GÖNDERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların hastaneye sevklerini sağlamak için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.

 

BAŞBAKAN YILDIRIM BİLGİ ALDI

Başbakan Yıldırım, tren kazasıyla ilgili Sağlık Bakanı Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ve Vali Ceylan'dan bilgi aldı.

İBB 7 ARAÇ YOLLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı alarma geçti. Tren kazasının yaşandığı bölgeye gitmek için İtfaiye Daire Başkanlığından 7 tane kurtarma aracı ve 24 personel bölgeye gönderildi.

MUHTAR: BÖLGEYE ULAŞIM ÇOK ZOR

Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner, kaza yerinde trenin 5 vagonunun devrildiğini gördüğünü belirterek, "Bölgeye araçla ulaşım çok zor. Benim gördüğüm kadarıyla 5 vagon raylardan çıkıp devrilmiş durumdu. Yaralılara ilk gelen sağlık ekipleri müdahale ediyor. Buradaki yaralıları tahliye etmek için havadan müdahale gerekir" dedi.

KALIN'DAN AÇIKLAMA:  TÜM BİRİMLER SEFERBER EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:Tekirdağ'daki tren kazasıyla ilgili Tahliye için ilgili tüm birimler seferber edildi.'' ifadelerini kullandı.

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