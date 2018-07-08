Kapıkule-İstanbul seferini yapan 360 yolcu taşıyan yolcu treni Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıktı, 5 vagon devrildi.
KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Tekirdağ'daki tren kazasının aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeniyle meydana geldiğinin belirlendiği bildirildi.
08 Temmuz 2018 Pazar25 Şevval 1439
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Tren kazasının nedeni belli oldu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tekirdağ'daki tren kazasına ilişkin, "Aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması dolayısıyla meydana geldiği tespit edildi" açıklamasını yaptı.
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