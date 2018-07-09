Siyonistlerden Ebru Özkan'ın el ve ayaklarına kelepçe

Terör devleti İsrail'de esir tutulan Ebru Özkan’ın, dün elleri ve ayakları zincirli bir şekilde mahkemeye çıkartılması Siyonistlerin meydan okuması olarak tarihe geçti. Milli Gazete olayı "Büyük resmi gördük... Siyonizme esir edildik!" diye duyurdu.

Terör devleti İsrail’in 11 Haziran’dan beri güvenliği ihlal ettiği gerekçesiyle haksız yere gözaltında tuttuğu Ebru Özkan’ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı.

29 gündür Siyonistler tarafından alıkonulan Ebru Özkan’ın kardeşi Elif Özkan, ailece çok zor bir bekleyiş içinde olduklarını belirterek, “Biz artık ablam için yetkililerin somut adımlar atmasını bekliyoruz” dedi.

ELLERİ VE AYAKLARI ZİNCİRLİ BİR ŞEKİLDE MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Milli Gazete'nin haberine göre katil İsrail’in suçsuz olarak gözaltına aldığı Ebru Özkan, dün tekrar hakim karşısına çıkarıldı. Ebru Özkan’ın Filistinli avukatından edinilen bilgilere göre iddianame sonrasında dava şekillenecek. Bugün de ana mahkemeye çıkarılması umulan Ebru Özkan için bir karar verilmesi bekleniyor. Siyonist İsrail’in 29 gündür hukuksuz olarak alıkoyduğu Ebru Özkan’ın ailesi, suçlamaların düşürülmesini ve kızlarının en kısa sürede Türkiye’ye dönmesini bekliyor.

29 gündür Filistinlilerin olduğu bir hapishanede tutulan Ebru Özkan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Millî Gazete’ye ablasının durumu hakkında açıklamalarda bulunan Elif Özkan, ailecek dayanacak güçlerinin kalmadığını, ablasının en kısa sürede geri dönmesini istediklerini söyledi.

Ebru Özkan, 11 Haziran’dan beri terörist İsrail tarafında haksız yere gözaltında. Geçtiğimiz günlerde çıkarıldığı mahkemede gözaltı süresi ikinci defa uzatılan Ebru Özkan için ailesi endişeli. Güvenlik gerekçesi ile Ben Gurion Havalimanı’nda alıkonulan Ebru Özkan’ın avukatının aktardığı bilgilere göre, Siyonist İsrail hiçbir delil bulamadı, tamamen hukuksuz ilerleyen gözaltı süresi daha fazla uzatılamaz. 29 gündür Filistinlilerin olduğu bir hapishanede tutulan Ebru Özkan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Millî Gazete’ye ablasının durumu hakkında açıklamalarda bulunan Elif Özkan, ailece dayanacak güçlerinin kalmadığını, ablasının en kısa sürede geri dönmesini istediklerini söyledi.

ABLAM ŞU ANDA FİLİSTİNLİLERİN BULUNDUĞU BİR HAPİSHANEDE

Ablasının gözaltı süresinin tekrar uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Özkan, yeni gelişmeler hakkında önemli bilgiler verdi. Özkan, “3 Temmuz’da ablamın çıkarıldığı mahkemede hakim, ‘Gözaltı süresi, dosyanın incelenmesi için 8 gün uzatılacak’ demiş. Ablamın avukatı itiraz edince bu süre 6 güne düşürülmüş. 6 günün sonunda ablam ana mahkemeye çıkarılacakmış. Ablam şu anda Filistinlilerin bulunduğu bir hapishanede tutuluyor. Avukatla yaptığımız görüşmede kendisi bize 5 gün sonra ablamı ana mahkemeye çıkartılabileceğini ama mahkemeye çıkarılmadan da bırakılabileceğini söyledi. Ama hiçbir şey belli değil, her şey olabilir” diyerek ablasının en kısa sürede bırakılmasını istiyor.

“HER YÖNÜYLE HAKSIZ VE HUKUKSUZ”

Ebru Özkan’ın tamamıyla haksız suçlamalarla alıkonulduğunu hatırlatan Elif Özkan, “Son çıkarıldığı mahkemede kendi ifadesinin dışında başka bir ifade hakime sunulmuş. O ifadenin içeriğini biliyorum ama ablam hakime verilen ifadenin kendisine ait olmadığını belirtmiş. Avukatın söylediğine göre bu bile ablamın suçsuz olduğunu gösteriyor. Neredeyse 1 aydır ablam haksız yere o canilerin elinde, telefonla bile konuşamadık kendisiyle. Bizi ablamla görüştüreceklerdi, günlerdir oradan bizi aramalarını bekliyoruz. Her yönüyle haksız ve hukuksuz bir durumla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

SOMUT ADIMLAR ATILMASINI BEKLİYORUZ

Özkan, “Artık dayanacak gücümüz, takatimiz kalmadı. Elimizden hiçbir şey gelmiyor, ablamın yokluğuna zor dayanıyoruz. Annem ve babam için çok zor bir bekleyiş. Ortada bir haksızlık var, en kısa sürede ablamın bu zulümden kurtulmasını bekliyoruz. Ailece ablamın durumu için endişeliyiz. Türkiye’deki yetkililerin konuyla ilgilendiklerini biliyoruz. Ama bu süreçte daha fazla bizim yanımızda durabilirler. Biz artık ablam için yetkililer tarafından somut adımlar atılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.