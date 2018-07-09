İki yılda büyük temizlik: 125 bin ihraç

Son KHK ile 18 bin 632 kamu personeli ihraç edildi. 15 Temmuz’daki FETÖ’cü darbe girişiminin ardından KHK’larla ihraç edilenlerin sayısı böylece 125 bin 806’ya yükseldi.

Son KHK ile 18 bin 632 kamu personeli ihraç edildi. Emniyet’ten 9 bin, TSK’dan ise 6 binden fazla personel, “terör ilişkileri” nedeniyle kamu kurumlarındaki görevlerinden çıkarıldı. 15 Temmuz’daki FETÖ’cü darbe girişiminin ardından KHK’larla ihraç edilenlerin sayısı böylece 125 bin 806’ya yükseldi. 701 sayılı KHK’da ordudan atılan askerlerden 3 bin 77’si Kara Kuvvetleri’nde, bin 126’sı Deniz Kuvvetleri’nde ve bin 949’u Hava Kuvvetleri’nde görev yapıyordu. Kamu görevinden çıkarılanların rütbe ve memuriyetleri alınacak ve bir daha istihdam edilmeyecek. Silah ruhsatları ve pilot lisansları iptal edilecek.

HAL kapsamında son kanun hükmünde kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. KHK ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi. En büyük ihraç 8 bin 998 kişi ile Emniyet’te yaşandı. TSK’dan ise 6 binden fazla astsubay ihraç edildi. KHK ile 12 dernek, üç gazete ve bir televizyon kapatıldı. 1526 kişinin ise rütbesi alındı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürürlüğe giren Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında son kanun hükmünde kararname yayınlandı. KHK ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi. Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK’dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı. OHAL kapsamında yayınlanan son KHK ile 18 bin 632 kamu personeli ihraç edilirken, daha önce ihraç edilen 148 kişi de göreve iade edildi. Listede 8 bin 998 ihraçla Emniyet başı çekti. Kara Kuvvetleri’nden 3 bin 77, Deniz Kuvvetleri’nden bin 126, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bin 949 askeri personel ihraç edildi. Aralarında generallerin de bulunduğu emekli 1526 askerin rütbesi ise alındı.

İKİ YILDA 125 BİN KİŞİ ATILDI

İki yıllık OHAL döneminde çıkarılan KHK sayısı sonuncusu ile 34’e çıkarken, toplamda ise 7 bini aşan iade düştüğünde 125 bin 806 kişi bu yolla kamu görevinden ihraç edilmiş oldu. Dün yayınlanan 701 sayılı KHK ile 18 bin 632 kişi kamu görevinden çıkarıldı. Resmi Gazete’te dün yayınlanan KHK, tebligat yerine geçecek olup söz konusu kişilere herhangi başka bir tebligat yapılmayacak.

DÖNÜŞ YOLU KAPALI

Kamu görevinden çıkarılan kişiler mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe ve veya memuriyetleri alınacak. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecek. İhraç edilen kişiler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek. Doğrudan veya dolaylı olarak da görevlendirilmeyecek.

SİLAH VE LİSANSLARI İPTAL

İlgili kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları da iptal edilecek. Bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilecek.

GÜVENLİK ŞİRKETLERİNE GİREMEYECEKLER

Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek.

UNVANLARINI KULLANAMAYACAKLAR

Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacak. Bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Kararname ile ABD’de devlet hesabına okuyan İlker Aslantepe adlı kişinin de öğrencilikle ilişiği kesildi. Söz konusu kişinin bu kapsamda gördüğü eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapamayacak.

34 KHK, 125 BİN İHRAÇ

Son KHK ile 2016 15 Temmuz’unda yaşanan darbe girişiminden günümüze 34 KHK yayınlanmış oldu. Yayınlanan 34 KHK ile 7 bini aşan iade düştüğünde 125 bin 806 kişi bu yolla kamu görevinden ihraç edilmiş oldu.

1526 rütbe söküldü

Yayınlanan KHK ile TSK’dan emekli olup 324, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden bin 167 ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 35 kişinin rütbesi alındı. Bu kişilerin silah ruhsatları, emeklilik kimlikleri, pilot lisansları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pasaportları iptal edilecek. Bu kişilerden, çeşitli sebeplerle halen kamu konutlarında oturanlar on beş gün içinde tahliye edilecek. Rütbeleri alınanlar arasında eski Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile eski Genelkurmay Harekat Plan Daire Başkanı Tümgeneral Baki Kavun da bulundu. Kavun, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı’nda yaşanan eylemlere ilişkin Genelkurmay Çatı davasının sanıkları arasında yer alıyor. Kavun, darbe gecesinde önce karargah içinde rahatlıkla dolaştığı, darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle saat 03.55’te ellerinin ve gözlerinin bağlandığı, derdest edildiği saatlerde telefonunu kullandığı ortaya çıkmıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçen yıl Yüksek Askeri Şura öncesinde 7 general ve amiral emekli edilmişti. Bu isimlerin arasında yer alan eski Şırnak’taki 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rıdvan Yücel Yıldız ile Tunceli’deki 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Cantenar KHK ile rütbeleri alınanlar arasında yer aldı.

En büyük neşter Emniyet’e

İhraçlarda 8 bin 998 kişi ile Emniyet ilk sırada yer aldı. Emniyeti, kuvvet komutanlıkları izledi. Kara Kuvvetleri’nde 3 bin 77, Deniz Kuvvetleri’nde bin 126, Hava Kuvvetleri’nde bin 949 askeri personel ihraç edildi. Onları bin 52 ihraç ile Adalet Bakanlığı ve 658 ihraç ile Milli Eğitim Bakanlığı izledi. Kurumlara göre, ihraç edilen personel sayıları şöyle: Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 8 bin 998, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 649, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 192, Genelkurmay Başkanlığı’ndan 10, Milli Savunma Bakanlığı’ndan 12, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 3 bin 77, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bin 126, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bin 949, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından bin 52, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 658, Dışişleri Bakanlığı’ndan 38, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 7, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan 21, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 10, İçişleri Bakanlığı’ndan 31, Yükseköğretim Kurumları’ndan 251 (199 akademik, 52 idari).”

Burak Akın Atıldı

KHK ile Yeni Şafak’ın itirafçı olarak duyurduğu Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in eski koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın da ihraç edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Burak Akın hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan iddianame hazırlamıştı. Akın’ın emniyet ve savcılık aşamasında verdiği ifadelerden sonra çok sayıda FETÖ üyesi asker de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılıklara başvurmuştu.

BÜLBÜL DE İHRAÇ EDİLDİ

FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik dava kapsamında 76 “mahrem imam” ile 81 askeri personelin yargılandığı davanın sanıkları arasında yer alan Kurmay Yarbay Nail Bülbül de son KHK ile ihraç edildi. Eski Harp Okulu Alay Komutanı hava pilot Kurmay Albay Hakan Aksoy ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’ın emir subayı olan hava Piyade Binbaşı Abdurrahman Akay da ihraç listelerinden yer aldı.

12 vakıf 3 gazete 1 Televizyon

KHK ile 12 vakıf, 3 gazete ve bir de televizyon kapatıldı. Bunların taşınmazları hazineye devredildi. Kapatılan kuruluşlar şöyle: Adıyaman Fem Dershanesi Mezunları ve Mensupları Derneği, Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği, Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği, Özer Hukuk ve Düşünce Derneği, Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği, Kilis İmam Hatip Lisesi Mensupları ve Hafızları Derneği, Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Samsun Özgürlükçü Gençlik Derneği ile Viranşehir Sanayici ve İşadamları Derneği kapatıldı.

COŞKUN’UN KANALI KAPATILDI

İstanbul'da yayım yapan Halkın Nabzı ve Özgürlükçü Demokrasi ile Diyarbakır'da çıkan Welat gazetelerinin yanı sıra Avantaj TV'nin (Avantaj Televizyon Yayın Hizmetleri AŞ) yayım hayatı sona erdirildi. Kapatılan Avantaj TV, geçen yıl vefat eden Dr. Ömer Coşkun’un ürünlerinin pazarlaması yapılıyordu.

148 göreve iade

Yayınlanan KHK ile daha önce ihraç edilen 148 kişi ise kamudaki görevlerine iade edildi. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak.

EN ÇOK KARAYA DÖNÜŞ

İade edilen kişilerin kurumlarına göre dağılımları şöyle: “Diyanet İşleri Başkanlığı 30, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 1, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 1, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 1, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 6, Milli Eğitim Bakanlığı 1, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 58, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 27, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 15, Yükseköğretim Kurumları 8."