09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
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24 Haziran sonrası şaşkına çeviren 'PKK' hamlesi!

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Terör örgütü PKK'yla bağlantısı olan derneğin Alman polisi tarafından basılması örgüt yönetimini çılgına çevirdi.
24 Haziran sonrası şaşkına çeviren 'PKK' hamlesi!
24 Haziran sonrası şaşkına çeviren 'PKK' hamlesi! 24 Haziran sonrası şaşkına çeviren 'PKK' hamlesi! 24 Haziran sonrası şaşkına çeviren 'PKK' hamlesi!


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de ve Irak'ta terör örgütlerine karşı harekat başlaması üzerine Türkiye'ye silah satmamayı tartışan Almanya, ülkede düzenlenen terör yürüyüşlerine de sürekli izin veriyordu.

24 Haziran seçimlerinde milletin tercihini yeninden Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanmasıyla Almanya'nın terör örgütü PKK'ya karşı bakış açısı değişti.

Bu kapsamda, ülkede örgütle bağı ortaya çıkarılan dernek basıldı, birçok kişi gözaltına alındı.

Örgütün Almanya yapılanmasına ağır bir darbe olan baskın, örgütün elebaşlarında büyük bir rahatsızlık meydana getirdi.

ALMANYA DA SATTI

Örgüt medyasına konuşan PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, Almanya'nın Rusya ve Amerika gibi yanlış yapmaya başladığını söyledi.

TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ

Söz konusu dernek operasyonunun, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj vermek için düzenlendiğini savunan PKK'lı Karasu, Almanya'nın Türkiye'ye yanaşmamasını istedi.

DERNEK DEĞİL TERÖR YUVASI

Öte yandan, Alman polisinin baskın düzenlediği dernekte örgüt paçavraları tek tek toplanarak imha edilmişti.

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