09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:36Güneş 05:33Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:33
    • 34°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 33°C Amasya
    • 33°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 34°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 100.584 1.87
  • Altın: 184,169 -0.19
  • Dolar: 4,5245 -1.01
  • Euro: 5,3298 -0.70

Karamollaoğlu Beştepe'ye gidecek mi?

»
Karamollaoğlu Beştepe'ye gidecek mi?
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak törene katılacak. Bu arada "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak yabancı konuklar, Ankara'ya gelmeye devam ediyor.
Karamollaoğlu Beştepe'ye gidecek mi? Karamollaoğlu Beştepe'ye gidecek mi? Karamollaoğlu Beştepe'ye gidecek mi?

 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.

Karamollaoğlu’nun bugün akşam saatlerinde Beştepe’de gerçekleştirilecek “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni”ne katılacağı bildirildi. Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada Karamollaoğlu’nun bugün 16.00’da Erdoğan’ın yemin töreninin ardından 18.00’da Külliye’deki törene katılacağı bildirildi.

KONUKLAR ANKARA'YA GELMEYE BAŞLADI

Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin iştirak etmesi bekleniyor.

Törene katılmak için Türkiye'ye gelen ilk devlet başkanlarından biri  Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodore Obiang oldu.

Törene katılacak liderlerden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir özel jetleriyle Esenboğa Havalimanı'na vardı.

Başkente 12.55’te ayak basan Taçi ile 13.00’da ulaşan Beşir'i Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci resmi törenle karşıladı.

Taçi ve Beşir, törenin ardından Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu’nda misafir edildi.

- Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni

Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin iştirak etmesi bekleniyor. 

Erdoğan, saat 16.30'da TBMM Genel Kurul'da yemin ettikten sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 18.00'de çok sayıda yabancı devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra Türkiye'nin tüm kesimlerini temsilen davet edilenlerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafir devlet, hükümet ve meclis başkanlarına akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenleyeceği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de kamuoyuna ilan edecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trende yaralanan yolcu, yaşadıklarını anlattıTrende yaralanan yolcu, yaşadıklarını anlattıTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında yaralanan 56 yaşındaki Ceyhan Kahveci, yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlattı
AK Parti'den son dakika açıklamasıAK Parti'den son dakika açıklamasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 'Bir uyum KHK'si daha çıkacak' açıklamasında bulundu.
Bir daireyi 3 kişiye sattı!Bir daireyi 3 kişiye sattı!Karabük’te yapıma başladığı ve ve yaptığı dairelerini aynı anda 3 kişiye satarak dolandırıldığı iddia edilen inşaat firması sahibi milyonlarca lirayla ortadan kayboldu. Dolandırılan onlarca vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Karamollaoğlu Beştepe'ye gidecek mi?Karamollaoğlu Beştepe'ye gidecek mi?Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak törene katılacak. Bu arada "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak yabancı konuklar, Ankara'ya gelmeye devam ediyor.
Tren kazasında ölenlerin isimleri belli olduTren kazasında ölenlerin isimleri belli olduTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin öldüğü 318 kişinin de yaralandığı tren kazasının ardından trenin kalkış noktası olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesi belediyesi, sosyal medya hesabından ölenlerin isimlerini açıkladı.
OHAL kapsamında yeni bir kararname yayımlandıOHAL kapsamında yeni bir kararname yayımlandıResmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile nükleer enerji ile ilgili faaliyetleri yürütmek ve düzenlemek üzere Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) oluşturuldu.
  • 24 Haziran sonrası şaşkına çeviren 'PKK' hamlesi!09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:30
  • Bahçeli'den tren kazası açıklaması!09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:54
  • Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:50
  • İki yılda büyük temizlik: 125 bin ihraç09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:17
  • Tekirdağ'daki tren kazasında 24 vatandaşımızı kaybettik09 Temmuz 2018 Pazartesi 08:53
  • Erdoğan: Her boyutuyla soruşturuluyor08 Temmuz 2018 Pazar 22:55
  • Tren kazasının nedeni belli oldu08 Temmuz 2018 Pazar 22:53
  • Tren faciası! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu08 Temmuz 2018 Pazar 22:52
  • TSK'daki ihraçlarda dikkat çeken isimler08 Temmuz 2018 Pazar 20:00
  • Almanya'nın korktuğu başına geldi08 Temmuz 2018 Pazar 17:49
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri