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Bir daireyi 3 kişiye sattı!

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Bir daireyi 3 kişiye sattı!
Karabük’te yapıma başladığı ve ve yaptığı dairelerini aynı anda 3 kişiye satarak dolandırıldığı iddia edilen inşaat firması sahibi milyonlarca lirayla ortadan kayboldu. Dolandırılan onlarca vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bir daireyi 3 kişiye sattı! Bir daireyi 3 kişiye sattı! Bir daireyi 3 kişiye sattı!

 

Müteahhitler tarafından dolandırılan konut zedelerin sayısı her geçen gün artıyor. Ev hayali kuran ailelerden topladıkları milyonlarca liralarla ortadan kaybolan müteahhit vakasının bir yenisi de Karabük’te meydana geldi.

İddiaya göre, Aydınlıkevler mahallesinde apartman inşaatı başlatan İbrahim E. topraktan daire satışına başladı. Müşterilerden dairelerin parasını toplayan müteahhit, apartman inşaatlarını yavaşlattı. Durumdan  şüphelenen vatandaşlar, satış ofisine geldiklerinde dükkanın kapalı olduğunu gördüler. Şehir merkezindeki satış ofislerini kapatan ve aynı daireyi 2-3 kişiye sattığı belirlenen müteahhit ortadan kayboldu.

Karayollarında taşeron işçi olarak çalışan mağdur Kamil Ceylan, dolandırıldıklarını iddia ettiği firmanın sahibine Cuma akşamı itibariyle ulaşamadıklarını belirterek,

“Kayınvalidesini ve kayınçısını Kırıkkale’den yollayarak eşyasını kaldırmaya kalktı. Sağ olsun bazı büyüklerimiz yardımcı oldu, eşyaları kaldırtmadı. Suç duyurusunda bulunduk çünkü. Ortalama 300 kişi dolandırıldı. Adam sadece topraktan daire satıyor, ortada levha var sadece. 90 kişiye daire satmış, daire yok ortada. Şuanda savcılığa suç duyurusunda bulunmaya gidiyoruz” dedi.

“Satın aldığım tapulu daire başkasına da satılmış”

Satın aldığı dairenin başkasına da satıldığını öğrenen  mağdurlardan Ali Bıyıklı, “Müteahhitin kaçıp gittiğini duydum. Şuanda adliyenin önüne gelip suç duyurusunda bulunduk. Burada bana satılan binanın Hayri adından bir şahsa satıldığını söylüyorlar. Onun elinde de sözleşme varmış, ama benim elimde de tapum var. Ne kadar doğru ne kadar aslı var onu da bilmiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor onu da bilmiyoruz. Duyduğuma göre çok kişi varmış benim gibi” diye konuştu.

“Sayının bin 500’e varacağını tahmin ediyoruz”

450 bin TL zarara uğradığını belirten bir başka mağdur Ali Atan ise, “Mağdurların 300 kişi olduğunu düşünüyorduk. Sayının bin 500’e varacağını tahmin ediyoruz. Kişileri mağdur etmiş olup, bankaları dahi dolandırmıştır. Her resmi kanaldan tutabildiği gayr-i resmi işleri yaptığı şuanda kanıtlanmış durumda. Hepsinden davacıyız, mahkemede yargılanmasını istiyoruz. İçerde kardeşim şuanda yazmış olduğu suç duyurusu dilekçesini verdi. 450 bin TL mağduruz. Şuanda 10 tane işçimiz de şantiyede bekliyor” ifadelerine yer verdi.

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