Trende yaralanan yolcu, yaşadıklarını anlattı

Kahveci, gazetecilere yaptığı açıklamada, trenin bir anda giderken şiddetli bir şekilde sekmeye başladığını söyledi.
Sekmeyle yerinde oturan vatandaşların tavanlara çarparak savrulduğunu vurgulayan Kahveci, savrulma sırada kendisinin de camlara, çerçevelere çarpması sonucu yaralandığını aktardı.
Kahveci, trenin yan yatmasıyla camdan çıkabildiğini ifade ederek, ''Tren bir kere basket topu gibi yere vurup vurup havaya zıpladı. Koltukta oturanlar tavanlara çarptı. Koltuklar yerlerinden söküldü. Tren ayrı ayrı parçalara bölündü. Trenden aşağıya indiğimde bir kızcağızı çıkarttım. İkinciyi çıkartmaya kalktığımda benim kanamam başladı. Ters kapıdan çıktığım için giriş yapamadım. Trende çok sayıda kayıp vardı.'' diye konuştu. Kahveci, trene birçok yolcunun Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinden bindiğini sözlerine ekledi.
Çorlu ilçesinde dün yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrilmiş, olayda 24 kişi yaşamını yitirmiş, 318 kişi de yaralanmıştı.