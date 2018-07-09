09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
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Sadakat açlığa kadar! Köpeği yüzünü yedi

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Tayland’da hayatını kaybeden Glenn Pattinson'un cesedi yüzü yenmiş halde bulundu. Yanında yatan köpeğinin kanlı ağzı, görenleri dehşete düşürdü.
Sadakat açlığa kadar! Köpeği yüzünü yedi
Sadakat açlığa kadar! Köpeği yüzünü yedi Sadakat açlığa kadar! Köpeği yüzünü yedi Sadakat açlığa kadar! Köpeği yüzünü yedi

 

Asya ülkesi Tayland’da ev kiralayan 62 yaşındaki Glenn Pattinson’un cesedi çıplak bir halde bulundu.

Havlama seslerinden rahatsız olan komşuların ihbarı üzerine gelen polis memurları, Glenn Pattinson’un kafatası ve kaburga kemikleriyle karşılaştı.

5 yaşındaki köpeği Cujo da ağzı kanlı bir şekilde yanındaydı. Cujo’nun sahibinin yüzünü ve göğsünü yediği görüldü. 

10 gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Glenn Pattinson’un ölüm sebebi araştırılıyor. Ancak polis, ilk bakışta şüpheli bir durum görülmediğini duyurdu.

Komşu Bell Suchin, “Yaşlı adam 3 yıldır buralarda yaşıyordu ve arkadaş canlısıydı. Köpeğini çok severdi, onu her akşam yürüyüşe çıkartırdı” dedi. 

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