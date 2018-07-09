Süper Lig'in fikstürü belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adı verilen 2018-2019 sezonu fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15:00'te başlandı.
İLK HAFTA MAÇLARI
Beşiktaş - Akhisar Belediyespor
Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor
Ankaragücü - Galatasaray
Fenerbahçe - Bursaspor
Medipol Başakşehir - Trabzonspor
Atiker Konyaspor - BB Erzurumspor
Kayserispor - Antalyaspor
Göztepe - Yeni Malatyaspor
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
İŞTE DERBİ HAFTALARI
4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
6. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
11. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
13. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
14. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
16. Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor
SEZON PLANLAMASI
Planlamaya göre; Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı karşılaşmaları 23 Aralık 2018'de sona ererken, ikinci yarı müsabakaları 25, 26, 27 ve 28 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmalar 26 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları 29 Ağustos 2018 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, Kupa'da final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.