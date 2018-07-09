Ekonomide yeni bakanlıklar belli oldu

Bakanlıkları birleştiren Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Kararnameye göre 2 bakanlığın ismi değişirken, 8 bakanlığın birleştirilmesiyle 4 yeni bakanlık oluşturuldu.

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayınlandı. 703 Nolu KHK ile bazı bakanlıklar birleştirildi.

KHK ile bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi.

Yeni düzenlemeye göre Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Aile Bakanlığı birleştirildi. Yeni isim Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Ticaret Bakanlığı,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi, Tarım ve Orman Bakanlığı,

Maliye Bakanlığı'nın yeni ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı,

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu.

Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti.