10 Temmuz 2018 Salı26 Şevval 1439
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İşte Yeni Kabine!

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İşte Yeni Kabine!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıklarken en çok dikkat çeken isimler; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oldu.
İşte Yeni Kabine! İşte Yeni Kabine! İşte Yeni Kabine!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"81 MİLYONUN CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖREV YAPACAĞIZ"

Erdoğan, öncesinde  şunları söyledi: "Aziz milletim değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Ülkemiz tarihinin en önemli demokratik dönüşümlerinden biri bugün başarıyla tamamlanmıştır. Dünyada yönetim sistemini demokratik yollarla değiştirelibelen az sayıdaki ülke arasına Türkiye olarak girmiş bulunuyoruz. Demokrasimiz 15 Temmuzg gecesi milletimizin kanı ve canıyla rüştünü ispat etmiştir.16 Nisan ve 24 Haziran seçimleri demokrasimizin sandıkta rüştünün en üst düzeyde ispatı olmuştur. Gerek katılım itibariyle gerekse kesin sonuçlara baktığımızda ortaya çıkan tabloyla dünyada eşi ve benzeri olmayan bir seçim gerçekleşmiştir. Bir kez daha hem sonuçların hem de yeni yönetim sisteminin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şahsımı cumhurbaşkanlığına layık gören 26 milyon 331 bin vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Artık 81 milyonun cumhurbaşkanı olarak görevimizi yürüteceğiz. Güçlü Türkiye'nin inşaası için yüreğinde ülke sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız. 15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemini hayata geçirmemize imkan sağlayan MHP'ye, başta Sayın Bahçeli olmak üzere teşekkür ediyorum. MHP ile işbirliğimizi inşallah Meclis'te de geleceğe yönelik sürdüreceğiz.

"YENİ BAKANLIKLARIMIZ DAHA HIZLI İCRAAT YAPACAK"

Bakanlık sayımızı, başkan yardımcımızla birlikte 17'ye indirdik. Başkan yardımcımız dışında 16 bakan var. Bazı bakanlıkları aynı isimleriyle muhafaza edip bazı bakanlıkları birleştirdik, bazılarını da tümden lağvettik. Yeni bakanlıklarımızın daha hızlı icraat yapacağına inanıyorum."

 

YENİ KABİNE

Cumhubaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı: Prof. Dr. Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

Yeni sistemin ilk kabinesi

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