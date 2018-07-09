09 Temmuz 2018 Pazartesi26 Şevval 1439
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TCMB`de büyük değişiklik!

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TCMB`de büyük değişiklik!
Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçimi ile ilgili iki ibare metinden çıkarıldı
TCMB`de büyük değişiklik! TCMB`de büyük değişiklik! TCMB`de büyük değişiklik!

 

Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçiminde "meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış" ibaresi ile "başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile" ibaresi metinden çıkarıldı.
 
Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, Merkez Bankası'nın hükümetle ilişkisi, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da sağlanabilecek.

TCMB başkan yardımcıları, Başkan'ın önerisi olmadan atanabilecek.

Merkez Bankası başkan yardımcılarının seçiminde "ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış" ibaresi ile "Başkanın (Guvernör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile" ibaresi metinden çıkarıldı.

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