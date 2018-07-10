10 Temmuz 2018 Salı26 Şevval 1439
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Çin'den sürpriz 'Arap ülkeleri' kararı!

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Çin'den sürpriz 'Arap ülkeleri' kararı!
Pekin’de düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu’nda konuşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Arap ülkelerine 23 milyar dolarlık kredi desteği sağlayacaklarını söyledi.
Çin'den sürpriz 'Arap ülkeleri' kararı! Çin'den sürpriz 'Arap ülkeleri' kararı! Çin'den sürpriz 'Arap ülkeleri' kararı!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Arap ülkelerine 23 milyar dolardan fazla kredi ve insani yardım sözü verdi.

Şi, başkent Pekin'de Arap liderlerin katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, Arap ülkelerine 23 milyardan fazla dolar kredi ve insani yardım taahhüt ederek, bunun 91 milyon dolarının insani yardım olarak Suriye, Yemen, Ürdün ve Lübnan'a verileceğini söyledi

Çin Devlet Başkanı, 151 milyon doların daha yardım projeleri için tahsis edileceğini ifade ederek, "Çin ve Arap ülkeleri, modernizasyon hayali peşinde kalkınma stratejileri konusunda sinerji oluşturmalı" diye konuştu.

Şi Cinping, Çin'in, Orta Asya'yı Afrika'nın doğusuyla, Hint Okyanusunu Akdeniz ile bağlayacak gelecekteki lojistik ağının inşasını desteklediğini sözlerine ekledi.

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