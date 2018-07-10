10 Temmuz 2018 Salı26 Şevval 1439
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Japonya'da büyük felaket: 134 ölü, 50 kayıp

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Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 134'e yükseldi.
Japonya'da büyük felaket: 134 ölü, 50 kayıp
Japonya'da büyük felaket: 134 ölü, 50 kayıp Japonya'da büyük felaket: 134 ölü, 50 kayıp Japonya'da büyük felaket: 134 ölü, 50 kayıp

 

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 134'e çıktığını ve en az 50 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayısının 75 bine yükseltildiğini kaydeden Suga, arama çalışmalarına 80 helikopterin katıldığını ifade etti.

Suga, selle mücadelede özel görev komitesinin oluşturulduğunu ve 18 milyon dolarlık bir bütçenin ayrıldığını söyledi.

19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.

Sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu. 

Ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle Başbakan Şinzo Abe Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti.

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