10 Temmuz 2018 Salı26 Şevval 1439
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F.Bahçe'den çifte transfer! Anlaşma sağlandı

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F.Bahçe'den çifte transfer! Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe, Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı.
F.Bahçe'den çifte transfer! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'den çifte transfer! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'den çifte transfer! Anlaşma sağlandı

 

beIN SPORTS'un haberine göre transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Altınordu'nun devleri peşinden koşturan kalecisi Berke Özer ve Barış Alıcı için prensip anlaşmasına vardı.

Altınordu ve oyuncularla anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin, Finansal Fair Play kısıtlamaları sebebiyle resmi açıklamayı beklettiği belirtildi.

21 yaşındaki Barış, Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon çıktığı 31 karşılaşmada 10 gol atarken ve 10 golün de hazırlayıcısı oldu. 2000 doğumlu kaleci Berke ise takımının formasını 7 maçta terletti. 

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