10 Temmuz 2018 Salı26 Şevval 1439
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Macron haddini aştı!

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Macron haddini aştı!
Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önümüzdeki aylarda "Fransa İslamı" planını devreye sokacağını açıkladı. Buna göre ülkedeki Müslüman kurumlar laik sisteme göre yeniden yapılandırılacak.
Macron haddini aştı! Macron haddini aştı! Macron haddini aştı!

 

Versailles Sarayı'nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, laikliğin önemini vurguladığı bir konuşma yaptı.

"Laiklik, cumhuriyetin İslam'la sorunu olmamasını sağlıyor" diyen Macron Fransa'daki İslam kurumlarını yeniden yapılandıracaklarını söyledi.

"CUMHURİYETİN RUHUNA UYGUN BİR ÇERÇEVE SUNACAĞIZ"

Macron "Fransa İslamı" adı ile getirilecek yeni düzenlemelerin, ülkenin her yerinde kanunlara uygun bir şekilde uygulanacağını söylerken, "Sonbaharda, İslam'a cumhuriyetin ruhuna uygun bir çerçeve sunacağız" dedi.

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