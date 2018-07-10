Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.



Aliyev görüşmelerinin ardından Erdoğan’ı 24 Haziran’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri için kutladı ve seçimlerin ardından ilk uluslararası temasını Azerbaycan’a gerçekleştirmesinin, Türkiye Azerbaycan ilişkileri ve dostluğunun sarsılmaz olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

- 24 Haziran seçimlerinden sonra dün Cumhurbaşkanı olarak yeminimizi yaptık. Bizden önce milletvekili arkadaşlarımız yeminlerini yaptılar. Cumhurbaşkanı olarak yeminimi yaptıktan sonra da iş olarak kardeş, dost Azerbaycan’ı ziyaret etmek suretiyle görevimizi ifa etmek istedim.

- Tanap bizler için hayati bir proje..Bu proje bizi ciddi manada ilgilendiriyor.

- FETÖ ile mücadelede verdiği destek için Aliyev'e teşekkür ediyorum