Erdoğan'dan Rumlara uyarı: Asla izin vermeyeceğiz

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Azerbaycan ve KKTC'yi ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum.

Önümüzdeki dönemde KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir.

"KIBRIS BİZİM MİLLİ DAVAMIZDIR"

Kıbrıs Türk'ünün her zaman yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz.

Kıbrıs bizim milli davamızdır. Adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir. Biz Türkiye olarak her türlü çabayı gösterdik.

Ancak gayretlerimize rağmen adada, kapsamlı çözümü hedefleyen süreçlerin sonuncusu, tam 1 yıl önce Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kalmasıyla ne yazık ki sona erdi.

"RUMLARIN BU ZİHNİYETİ ZİHNİYETİ HİÇBİR ŞEKİLDE DEĞİŞMEDİ"

Bunun sebebi ise, Kıbrıs Rum tarafının kendisini adanın tek sahibi olarak görmeye devam etmesi, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde ortaklık kurmaya ve siyasi gücü paylaşmaya yanaşmaması idi.

Aradan geçen 1 yılda, Rumların bu zihniyeti ne yazık ki hiçbir şekilde değişmedi.

"TÜRKİYE BUNA ASLA İZİN VERMEYECEKTİR"

Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerle ortak bir gelecek tasavvur edemedikleri konusunda artık kimsenin şüphesi olmamalıdır. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının azınlık haline gelmesine asla izin vermeyecektir.