Olay, Peşaver'in Yakatoot bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avami Ulusal Partisi'nin (ANP) milletvekili adayı Harun Bilur’un mitingi sırasında canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi. Saldırının ardından ağır yaralanan Bilur ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan milletvekili adayı Bilur, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bazı yaralıların durumunun da çok ağır olduğu ifade edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, milletvekili adayı Bilur da dahil 12 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
11 Temmuz 2018 Çarşamba26 Şevval 1439
- "Sizi yaşatmayız"'Türkiye ile ilişkilerimiz düzelecek'Tam 200 Milyon yıllık!Ronaldo'dan veda mektubuŞampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçlarıShakira geldi gündem değişti!Yol verme kavgası kanlı bitti!Canlı bombalı saldırı: 12 ölü, 35 yaralıDünya basınına yansımıştı! Rusya yalanladıErdoğan'ın yemin töreni Arap basınında!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:39 Güneş 05:35 Öğle 13:16 İkindi 17:13 Akşam 20:45 Yatsı 22:32
- 25°C Adana
- 23°C Adıyaman
- 16°C Afyon
- 16°C Ağrı
- 18°C Amasya
- 18°C Ankara
- 23°C Antalya
- 20°C Artvin
- 23°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 96.275 -3.00
- Altın: 190,023 -0.76
- Dolar: 4,7160 3.25
- Euro: 5,5343 3.18
Canlı bombalı saldırı: 12 ölü, 35 yaralı
Pakistan'da, Avami Ulusal Partisi'nin (ANP) mitingi sırasında canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, milletvekili adayı Harun Bilur da dahil 12 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
"Sizi yaşatmayız"İsrail, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgede tek bir Suriye askerine bile göz yummayacağını açıkladı.
Tam 200 Milyon yıllık!Arjantin'de en az 200 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen dev dinazor fosili bulundu.
Canlı bombalı saldırı: 12 ölü, 35 yaralıPakistan'da, Avami Ulusal Partisi'nin (ANP) mitingi sırasında canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, milletvekili adayı Harun Bilur da dahil 12 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
Dünya basınına yansımıştı! Rusya yalanladıRusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Dera kentinde 35 Rus askerinin öldüğü haberleri yalanladı.
Macron haddini aştı!Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önümüzdeki aylarda "Fransa İslamı" planını devreye sokacağını açıkladı. Buna göre ülkedeki Müslüman kurumlar laik sisteme göre yeniden yapılandırılacak.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Yok böyle araç! Bakan bir daha bakıyor
- 'Ölüm yolu'nda gördüklerini unutamıyor
- Bahriye teyze 50 yıldır dağ köyünde yalnız yaşıyor
- Ünlü milyarder selfie çekerken düşüp öldü
- Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü
- Kaçak elektrik çekmeye çalışırken, akıma kapılıp öldü
- İnşaatta 'kırlangıç molası' sürüyor
- Anestezi uzmanı hastanede ölü bulundu
- Şoke eden görüntü! Ok gibi saplandı
- Bir babanın en zor anı! Kızına sımsıkı sarıldı
- Sandık başında olay çıkaran kadın bakın kim çıktı!
- 3 padişah gören Ahmet dede oyunu kullandı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.