11 Temmuz 2018 Çarşamba26 Şevval 1439
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu ilk ayağında 8 maç yapıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

 

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda 1. ön eleme turu ilk ayağında öne çıkan karşılaşmada İskoçya şampiyonu Celtic, 45+2'nci dakikada Odsonne Edouard, 81'inci dakikada James Forrest ve 90'ıncı dakikada Callum McGregor'un golleriyle deplasmanda Ermenistan'ın Alashkert takımını 3-0 yendi.

Organizasyonun 1. ön eleme turu ilk ayağı, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla sona erecek.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Flora (Estonya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-4

Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Sheriff (Moldova): 2-1

Alashkert (Ermenistan) - Celtic (İskoçya): 0-3

Dudelange (Lüksemburg) - Videoton (Macaristan): 1-1

Vikingur (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya): 1-2

Shkendija (Makedonya) - The New Saints (Galler): 5-0

Cork City (İrlanda) - Legia Varşova (Polonya): 0-1

Drita (Kosova) - Malmö (İsveç): 0-3

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