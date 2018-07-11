11 Temmuz 2018 Çarşamba26 Şevval 1439
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Ronaldo'dan veda mektubu

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Ronaldo'dan veda mektubu
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'den İtalya'nın Juventus takımına transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, veda mektubu yayımladı.
Ronaldo'dan veda mektubu Ronaldo'dan veda mektubu Ronaldo'dan veda mektubu

 

Real Madrid'in internet sitesinde yayımlanan mektupta, İspanya temsilcisindeki yıllarını hayatının en mutlu dönemi olarak tarif eden Ronaldo, kulüp ve kent için büyük şükran duyguları beslediğini ifade etti. 

Taraflarına kendisine gösterdiği yakınlık ve sevgi için teşekkür eden Ronaldo, "Ancak, hayatımda yeni bir döneme girmenin zaman geldi ve bu yüzden kulübün transferimi kabul etmesini istedim. Bunan dolayı üzgünüm. Herkesten, özellikle de takipçilerimden beni anlamalarını rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

- "Asla unutmayacağım"

Real Madrid'de 9 yılın heyecan verici ve zorlu geçtiğini dile getiren yıldız oyuncu, "Burada, benzersiz bir futbol hayatı yaşadığımı asla unutmayacağımı çok iyi biliyorum." ifadesini kullandı. 

Real Madrid formasıyla sahada ve soyunma odasında muhteşem takım arkadaşlarına sahip olduğunu kaydeden 33 yaşındaki yıldız, "Çevremde, inanılmaz bir kalabalığın sıcaklığını her zaman hissettim. Real Madrid benim ve ailemin kalbini fethetti." şeklinde görüş belirtti.

Kulübe, başkana, yöneticilere, takım arkadaşlarına, teknisyenlere, doktorlara ve tüm takım çalışanlarına teşekkür eden Ronaldo, mektubunu şöyle tamamladı: 

"Transfer konusunda çok düşündüm ve yeni bir döneme başladığımı biliyorum. Ayrılıyorum ama nerede olursam olayım bu formanın, armanın ve Santiago Bernabeu'nun içimde olduğunu hissetmeye devam edeceğim. Herkese teşekkürler ve 9 sene önce stadyumda ilk defa söylediğim gibi sesleniyorum: Haydi Madrid." 

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