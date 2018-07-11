Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!

Adnan Oktar'a yönelik suçlamalar arasında organize suç örgütü kurmak, uluslararası ajanlık ve küçük çocuklara taciz, çocuk alıkoyma, iftira, suç isnat etme, dinin inancın suistimaliyle dolandırıcılık, rüşvet ve ruhsatsız silah bulundurma yer alıyor.

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'a sabaha karşı İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü tarafından hava destekli dev operasyon düzenlendi.

Suçlamalar arasında organize suç örgütü kurmak, uluslararası ajanlık ve küçük çocuklara taciz, çocuk alıkoyma, iftira, suç isnat etme, dinin inancın suistimaliyle dolandırıcılık, rüşvet ve ruhsatsız silah bulundurma yer alıyor. İstanbul merkezli 5 ildeki hava destekli büyük operasyonda 200'den fazla gözaltı var. Çengelköy’deki evine baskın yapılan Adnan Oktar ve korumalarının emniyet güçlerine mukavemet gösterdiği ve polis tarafından zor kullanılarak gözaltına alındığı öğrenildi.

KÜÇÜK KIZLARI TACİZ VE ULUSLARARASI AJANLIK

Kedicikleri olarak bilinen kadınlar ile sık sık gündemde yer alan Adnan Oktar ve yaklaşık 235 müridinin gözaltına alındığı operasyon sabaha karşı gerçekleştirildi. Son dakika bilgilere göre suçlamalar arasında yaşı küçük çocuklara taciz, organize suç örgütü kurmak, uluslararası ajanlık, kara para aklama, tehdit ve şantaj yer alıyor.

Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi.