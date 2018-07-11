11 Temmuz 2018 Çarşamba28 Şevval 1439
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Tren seferleri yeniden başladı

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Tren seferleri yeniden başladı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının ardından iptal olan seferler 21.40'ta Halkalı’dan tekrar başladı.
Tren seferleri yeniden başladı Tren seferleri yeniden başladı Tren seferleri yeniden başladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının ardından iptal olan seferler 21.40'ta Halkalı’dan yeniden başladı.

Bölgede rayların yenilenme ve devrilen 5 vagonu kaldırma çalışmalarının tamamlamasının ardından, Bosfor Ekspresi, Halkalı'dan yolcularını alarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya hareket etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen pazar günü bir yolcu treni vagonlarından bazılarının raydan çıkması sonucu devrilmişti.

Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 318 kişi yaralanmıştı.

 

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