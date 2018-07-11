11 Temmuz 2018 Çarşamba28 Şevval 1439
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Makinistler: Toprak rayların altından kaydı

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Makinistler: Toprak rayların altından kaydı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile biri şef olmak üzere seferlerden sorumlu 4 kişinin daha ifadeleri alındı.
Makinistler: Toprak rayların altından kaydı Makinistler: Toprak rayların altından kaydı Makinistler: Toprak rayların altından kaydı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazanın ardından, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter  koordinesinde başlatılan soruşturma 6 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.

Bu kapsamda 2 Cumhuriyet savcısı, jandarma olay yeri inceleme ekibi ve  5 kişilik bilirkişi heyeti kapsamlı inceleme yaptı.

Soruşturma kapsamında makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile  biri şef olmak üzere seferlerden sorumlu 4 kişinin daha ifadeleri alındı.

Makinistlerden Suat Şahin'in ifadesinde, kazanın, demiryolunun 162.  kilometresinden geçerken meydana geldiğini, toprağın rayların altından kaydığı  alandan geçerken "trenin bir anda gömüldüğü ve sıçradığını" belirterek, kaza  anına ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Halil Altınkaya'nın da kaza anında lokomotifin kontrolsüz olarak  sıçradığını, Suat Şahin'in seri şekilde freni çektiğini ifade ettiği belirtildi.

Makinistlerin, trenin kaza anındaki hızının saatte 100 - 110 kilometre  olduğunu dile getirdiği kaydedildi.

 

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