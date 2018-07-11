11 Temmuz 2018 Çarşamba28 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:39Güneş 05:35Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:32
    • 30°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 94.597 -1.74
  • Altın: 190,776 -0.36
  • Dolar: 4,7344 0.39
  • Euro: 5,5549 3.56

Adnan Oktar operasyonu: Silah, çelik yelek, zırhlı araç

»
Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi.
Adnan Oktar operasyonu: Silah, çelik yelek, zırhlı araç
Adnan Oktar operasyonu: Silah, çelik yelek, zırhlı araç Adnan Oktar operasyonu: Silah, çelik yelek, zırhlı araç Adnan Oktar operasyonu: Silah, çelik yelek, zırhlı araç

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Adnan Oktar'ın yönettiği örgüte yönelik dosyada "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suratiyle dolandırıcılık" suçlamaları yer aldı.

İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve korumaları polise direndi. Adnan Oktar gözaltı işlemin ardından elleri kelepçelenerek emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabaha karşı 5 ilde İstanbul merkezli Adnan Oktar örgütüne yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

Başta Adnan Oktar'ın evi olmak üzere birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Dev operasyonda 235 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Siyasi ve askeri casusluk suçlaması

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik suçlamalar arasında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suratiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet" yer alıyor.

Operasyonun, aralarında Adnan Oktar'ın da olduğu 235 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik olarak; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

ADNAN OKTAR ÇENGELKÖY'DEKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri öne sürüldü. Ayrıca Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV'ye de bu sabaha karşı operasyon düzenlendiği öğrenildi.

clar.jpeg

SİLAHLAR, ÇELİK YELEK VE ZIRHLI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi.

Adnan Oktar sağlık kontrolü için hastaneye getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce sabaha karşı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 235 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından sabaha karşı 5 ilde operasyon başlattı Operasyonda Oktar’ın Çengelköy’deki evinde gözaltına alındığı kaydedildi. Oktar, sağlık kontrolü için İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Oktar, hastaneye girdiği sırada "İngilizlerin oyunu" dedi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Adnan Oktar örgütünün 2 numaralı ismi kaçtıAdnan Oktar örgütünün 2 numaralı ismi kaçtıSuç Örgütü lideri Adnan Oktar'ın 2 numaralı ismi olan Tarkan Yavaş'ın operasyon sırasında kaçtığı ortaya çıktı. Hakkında birçok suçlama bulunan Yavaş'ın çocuk istismarı suçundan da arandığı ortaya çıktı
Adnan Oktar'ın İsrail-Mossad ilişkisi neydi?Adnan Oktar'ın İsrail-Mossad ilişkisi neydi?Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın İsrail'e methiyeler düzen biri olması biliniyor. Operasyonda, Adnan Oktar'ın İsrail ve Mossad ile ilişkileri de deşifre olmaya başladı.
Eski kedicik gözaltı haberini böyle kutladıEski kedicik gözaltı haberini böyle kutladıAdnan Oktar'ın en ünlü kediciklerinden biri olarak tanınan ve olaylı bir şekilde Adnan Oktar ve ekibinden ayrılan Ceylan Özgül, yapılan operasyona "Bugün Güneş daha bir güzel doğdu" yorumunu yaptı.
Adnan Oktar operasyonu: Silah, çelik yelek, zırhlı araçAdnan Oktar operasyonu: Silah, çelik yelek, zırhlı araçAdnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi.
ODTÜ'deki hakaret içerikli pankarta 4 tutuklamaODTÜ'deki hakaret içerikli pankarta 4 tutuklamaODTÜ mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Adnan Oktar gözaltındaAdnan Oktar gözaltındaİstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik başlatılan operasyonda, Adnan Oktar gözaltına alındı.
  • Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:06
  • Tren seferleri yeniden başladı11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:00
  • Makinistler: Toprak rayların altından kaydı11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:35
  • 'Türkiye ile ilişkilerimiz düzelecek'11 Temmuz 2018 Çarşamba 05:47
  • Yol verme kavgası kanlı bitti!11 Temmuz 2018 Çarşamba 05:41
  • Erdoğan'dan Rumlara uyarı: Asla izin vermeyeceğiz11 Temmuz 2018 Çarşamba 05:30
  • Yargıtay'dan Muhsin Yazıcıoğlu kararı10 Temmuz 2018 Salı 16:54
  • Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama10 Temmuz 2018 Salı 16:08
  • Hulusi Akar'dan ilk açıklama!10 Temmuz 2018 Salı 15:26
  • Ünlü kozmetik mağazasındaki çıplak arama skandalında flaş gelişme10 Temmuz 2018 Salı 15:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri