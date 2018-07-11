Adnan Oktar operasyonu: Silah, çelik yelek, zırhlı araç

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi.

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Adnan Oktar'ın yönettiği örgüte yönelik dosyada "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suratiyle dolandırıcılık" suçlamaları yer aldı.

İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve korumaları polise direndi. Adnan Oktar gözaltı işlemin ardından elleri kelepçelenerek emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabaha karşı 5 ilde İstanbul merkezli Adnan Oktar örgütüne yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

Başta Adnan Oktar'ın evi olmak üzere birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Dev operasyonda 235 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Siyasi ve askeri casusluk suçlaması

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik suçlamalar arasında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suratiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet" yer alıyor.

Operasyonun, aralarında Adnan Oktar'ın da olduğu 235 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik olarak; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

ADNAN OKTAR ÇENGELKÖY'DEKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri öne sürüldü. Ayrıca Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV'ye de bu sabaha karşı operasyon düzenlendiği öğrenildi.

SİLAHLAR, ÇELİK YELEK VE ZIRHLI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi.

Adnan Oktar sağlık kontrolü için hastaneye getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce sabaha karşı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 235 kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından sabaha karşı 5 ilde operasyon başlattı Operasyonda Oktar’ın Çengelköy’deki evinde gözaltına alındığı kaydedildi. Oktar, sağlık kontrolü için İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Oktar, hastaneye girdiği sırada "İngilizlerin oyunu" dedi.