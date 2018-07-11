11 Temmuz 2018 Çarşamba28 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:39Güneş 05:35Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:32
    • 30°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 94.597 -1.74
  • Altın: 190,776 -0.36
  • Dolar: 4,7344 0.39
  • Euro: 5,5549 3.56

35 Srebrenitsa kurbanı toprağa verilecek

»
Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda hayatını kaybeden 35 kurban daha öğle namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilecek.
35 Srebrenitsa kurbanı toprağa verilecek
35 Srebrenitsa kurbanı toprağa verilecek 35 Srebrenitsa kurbanı toprağa verilecek 35 Srebrenitsa kurbanı toprağa verilecek

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 35 kurbanı daha bugün toprağa verilecek.

Törenlere Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katılacak.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından gerçekleştirilen soykırımda öldürülen ve yıllar sonra toplu mezarlardan çıkarılarak kimlikleri tespit edilen 35 kurban, öğle namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilecek.

Soykırım kurbanlarının ailelerini acılı günlerinde yalnız bırakmak istemeyen yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren Srebrenitsa yakınlarındaki Potoçari'ye gelmeye başladı.

Kurban yakınları, Potoçari Anıt Mezarlığı'na geçmiş yıllarda defnedilen sevdiklerinin mezarları başında dua etti.

Son kez veda ediyorlar
Savaş yıllarında Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından dün akşam anıt mezarlığa taşınan yeşil çuhaya sarılı tabutların başında da hüzün hakim. Defnedilecek kurbanların yakınları, tabutlarının başına gelerek sevdiklerine son kez veda ediyor.

Bu yıl defnedilecek 35 kurbanın en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Vesib İbric, en yaşlısı ise 71 yaşındayken öldürülen Sahin Halilovic olacak. Bugün ayrıca, orman yolunda eşi ile öldürülen 6 aylık hamile Remzija Dudic de defnedilecek.

Toprağa verilecek tüm kurbanların isimleri şöyle:

Omer Alic, Muhamed Alic, Fahrudin Alisevic, Suvad Avdic, Hazim Beganovic, Suad Begovic, Kiram Bektic, Ramo Boric, Bajro Budovic, Edin Buric, Salem Cakanovic, Aziz Dautbasic, Nijazija Dudic, Remzija Dudic, Avdija Gusic, Sahin Halilovic, Ahmet Hasanovic, Nesib Hasanovic, Hamdija Hasic, Sejad Husejnovic, Vesid İbric, Saban İkanovic, Hazret Kadric, Nijaz Kadric, Senad Malic, Feris Mehmedovic, Safet Merdzic, Hajro Muhic, Nesad Mujcinovic, Asim Mujic, Kadrija Music, Salih Selimovic, Hamed Smajic, Ahmo Smajic ve Rizo Sulejmanovic.

bosna.jpg

AA

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Malkoç'tan İsrail'e "Ebru Özkan" mektubuMalkoç'tan İsrail'e "Ebru Özkan" mektubuKamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsrail Ombudsmanına, Tel Aviv'deki havalimanında gözaltına alınan Türk vatandaşı Ebru Özkan'a ilişkin mektup gönderdi.
35 Srebrenitsa kurbanı toprağa verilecek35 Srebrenitsa kurbanı toprağa verilecekBosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde Temmuz 1995'te yaşanan soykırımda hayatını kaybeden 35 kurban daha öğle namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilecek.
NATO zirvesi bugün başlıyorNATO zirvesi bugün başlıyorCumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ettikten sonra ilk katıldığı uluslararası zirve, NATO Liderler Zirvesi olacak.
"Sizi yaşatmayız""Sizi yaşatmayız"İsrail, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgede tek bir Suriye askerine bile göz yummayacağını açıkladı.
Tam 200 Milyon yıllık!Tam 200 Milyon yıllık!Arjantin'de en az 200 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen dev dinazor fosili bulundu.
Canlı bombalı saldırı: 12 ölü, 35 yaralıCanlı bombalı saldırı: 12 ölü, 35 yaralıPakistan'da, Avami Ulusal Partisi'nin (ANP) mitingi sırasında canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, milletvekili adayı Harun Bilur da dahil 12 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
  • Dünya basınına yansımıştı! Rusya yalanladı11 Temmuz 2018 Çarşamba 05:36
  • Macron haddini aştı!10 Temmuz 2018 Salı 14:45
  • "Sakın o aptalları dinleme"10 Temmuz 2018 Salı 14:44
  • Trump kendisini kurtaracak kişiyi buldu!10 Temmuz 2018 Salı 11:05
  • Din adamından ülkeyi bölecek başörtüsü sözleri10 Temmuz 2018 Salı 10:55
  • 'İsrail'den 1 milyar dolar rüşvet istediler'10 Temmuz 2018 Salı 10:31
  • Japonya'da büyük felaket: 134 ölü, 50 kayıp10 Temmuz 2018 Salı 10:28
  • Çin'den sürpriz 'Arap ülkeleri' kararı!10 Temmuz 2018 Salı 10:08
  • Zirve öncesi NATO'dan kritik Türkiye açıklaması!10 Temmuz 2018 Salı 09:59
  • 'Tacize uğradım' dedi... 8 yıl ceza aldı09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri