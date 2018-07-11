Eski kedicik gözaltı haberini böyle kutladı

Adnan Oktar'ın en ünlü kediciklerinden biri olarak tanınan ve olaylı bir şekilde Adnan Oktar ve ekibinden ayrılan Ceylan Özgül, yapılan operasyona "Bugün Güneş daha bir güzel doğdu" yorumunu yaptı.

Adnan Oktar'ın eski kediciklerinden olan ve gruptan olaylı bir şekilde ayrılan Ceylan Özgül, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan operasyonla alakalı "Bugün Güneş daha bir güzel doğdu" paylaşımını yaptı.

ADNAN OKTAR'IN YANINDAN TERLİK VE PİJAMA İLE KAÇMIŞTI



Adnan Oktar'ın en bilinen 'kediciklerinden' Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etmişti. Özgül, onun yanında kendisine ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini söylemişti. Ceylan Özgül'e ise diğer bir 'kedicik' olan Tülay Kumaşçı, Özgül'ü lüks yaşamı kaybettiği için bu iftiraları attığını söylemişti.

işte Ceylan Özgül'ün yaptığı o paylaşım;

Ceylan Özgül, Twitter adresinden de Adnan Oktar ve müridleri hakkında şu ifadeleri kullandı: "Adnan Oktar örgütünden ayrılmış biri olarak söylüyorum, KEDİCİK kelimesi ile konuyu hafifletmenizi tavsiye etmem. Vitrinde masum görünen bu kadınların bir kısmı çift silahla geziyorlar. Türlü suçlara karıştıklarına şahidim. Mesajla soru sorup cevap veremediklerime şimdi vereyim, Evet biz de şikayetçiyiz tabii".