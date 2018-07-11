Adnan Oktar'ın İsrail-Mossad ilişkisi neydi?

Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın İsrail'e methiyeler düzen biri olması biliniyor. Operasyonda, Adnan Oktar'ın İsrail ve Mossad ile ilişkileri de deşifre olmaya başladı.

Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın İsrail'e methiyeler düzen biri olması biliniyor. Operasyonda, Adnan Oktar'ın İsrail ve Mossad ile ilişkileri de deşifre olmaya başladı.

İstanbul merkezli 5 ilde aralarında Adnan Oktar'ın da olduğu 235 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi.

Adnan Oktar'ın polisleri görünce Sarıyer'e kadar kaçtığı öğrenildi.

Oktar Babuna da gözaltına alınacak isimler arasında.

İşte tüm detaylar:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar suç örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon yürütüyor.Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Örgüt üyelerine yönelik soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarını kapsıyor.

Operasyonun, aralarında Adnan Oktar'ın da olduğu 235 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı yürütüldüğü belirtildi.Ayrıca, operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınacak isimler arasında Oktar Babuna da var.

OPERASYONDA ŞOKE EDEN DETAYLAR

Aralarında yaşları 11 ile 40 arasında değişen 20'nin üzerinde kadın ve kız çocuğunun cinsel istismar suçlamasıyla Oktar ve cemaati hakkında mağdur olarak suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı verilenlerin 106'sı kadın olduğu belirtildi.

POLİSİ GÖRÜNCE SARIYER'E KADAR KAÇTI

Kendisini gözaltına almaya gelen polisi Çengelköy'deki evinin kapısında görünce özel arabasıyla Sarıyer'e kadar kaçan ve orada yakalanıp gözaltına alınan Oktar ve cemaatine yönelik olarak yöneltilen "askeri casusluk" suçlamasının ise Türkiye'ye dair gizli belge ve bilgilerin İsrail İstihbarat örgütü MOSSAD üzerinden İsrail'e yapıldığı iddia ediliyor.

OKTAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Gözaltına alınan Adnan Oktar; 'İngiliz derin devletinin oyunu bu iddialar yalan' dedi.