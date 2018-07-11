11 Temmuz 2018 Çarşamba28 Şevval 1439
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Malkoç'tan İsrail'e "Ebru Özkan" mektubu

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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsrail Ombudsmanına, Tel Aviv'deki havalimanında gözaltına alınan Türk vatandaşı Ebru Özkan'a ilişkin mektup gönderdi.
Malkoç'tan İsrail'e "Ebru Özkan" mektubu
Malkoç'tan İsrail'e Malkoç'tan İsrail'e Malkoç'tan İsrail'e

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 11 Haziran'da İstanbul'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında gözaltına alınan Ebru Özkan'a ilişkin İsrail Ombudsmanı Joseph Shapira'ya mektup gönderdi.

Malkoç, mektubunda, gözaltı sürecinde Özkan'ın elleri kelepçeli, ayakları prangalı şekildeki görüntülerinin Türk kamuoyunda olumsuz etki yarattığını bildirdi.

Bir kadının ayaklarına pranga vurulmasının insan hakları açısından bunu yapan ülkeye itibar kazandırmayacağını belirten Malkoç, bunun medeni ülkelerde görülmeyen bir görüntü olduğunu vurguladı.

Ombudsmanlara, idarelerin eylem ve işlemlerini denetlemenin yanı sıra insan haklarının korunması ve teşvik edilmesi noktasında da görevler düştüğünü ifade eden Malkoç, mektubunda şunları kaydetti:

"Hangi millet ve inanca sahip olursa olsun, bir kişiye insanlık dışı ve onur kırıcı şekilde muamele edilmesinin insan haklarına aykırı olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Bu durumu anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. İnsan haklarının korunmasından ve geliştirilmesinden sorumlu kişiler olarak, bu olumsuzlukların bir daha yaşanmamasını umuyorum."

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