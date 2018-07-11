Adnan Oktar örgütünün 2 numaralı ismi kaçtı

Sabah saatlerinde Adnan Oktar ve 200 kişiye yapılan operasyonda Adnan Oktar'ın 2 numaralı ismi olan Tarkan Yavaş'ın operasyın sırasında kaçtığı öğrenildi. Tarkan Yavaş'ın çocuğa cinsel istismar dahil birçok suçtan arandığı ortaya çıktı.
KÜÇÜK YAŞTA KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN ARANIYORDU
Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor.
SİLAHLI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Operasyon sırasında kaçan Tarkan Yavaş'ın Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre silahlı olduğu öğrenildi.