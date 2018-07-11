Adnan Oktar'a yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyon genişliyor. Adnan Oktar için kara para soruşturması başlatıldı. Oktar'ın mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine kayyum atandı.Operasyonda gözaltı sayısı 166'ya yükseldi.
AYRINTILAR GELİYOR
11 Temmuz 2018 Çarşamba28 Şevval 1439
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Adnan Oktar'ın şirketlerine kayyum atandı!
Adnan Oktar'a yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyon genişliyor. Adnan Oktar için kara para soruşturması başlatıldı. Oktar'ın mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine kayyum atandı.Operasyonda gözaltı sayısı 166'ya yükseldi.
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