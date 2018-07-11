11 Temmuz 2018 Çarşamba28 Şevval 1439
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Erdoğan'dan bizzat isteyecek! Akılalmaz talep

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Yunanistan, Başbakan Aleksis Çipras’ın bugün saat 15.30’da (TSİ) Brüksel’deki NATO Zirvesi esnasında Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşmeye kilitlendi.
Erdoğan'dan bizzat isteyecek! Akılalmaz talep
Erdoğan'dan bizzat isteyecek! Akılalmaz talep Erdoğan'dan bizzat isteyecek! Akılalmaz talep Erdoğan'dan bizzat isteyecek! Akılalmaz talep

Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos "Çipras için en öncelik konu, 4 aydır Türkiye’de yasa dışı şekilde cezaevinde tutulan Yunan askerleridir" dedi.

GARİP AÇIKLAMA

Canakopulos, geçen 1 Mart’ta Meriç’de Türk devriye eri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askeri konusu ile 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 FETÖ’cü asker konusu arasında herhangi bir bağlantı kurulamayacağını belirtti.

Sözcü, darbeci 8 asker için "İltica talebinde bulundular. Bağımsız iltica komisyonları da kararlarını açıkladılar. Burada, herhangi bir insan hakkı ihlali sözkonusu değil. Türkiye’nin uluslararası kursa, insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelere saygı gösterip 2 Yunan askeri konusuna bir son vermesi gerekir" diye konuştu.

Canakopulos, Çipras’ın Başkan Erdoğan ile görüşmesinde hakkında şunları da söyledi: "Çipras, Türkiye’nin Ege’deki ihlallerini de gündeme getirecek. Gerginligin azalması amacıyla icin girişimler üstlenilmesini isteyecek. Ayrıca mülteci konusu da var."

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