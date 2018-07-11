11 Temmuz 2018 Çarşamba28 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:39Güneş 05:35Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:32
    • 33°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 35°C Ağrı
    • 32°C Amasya
    • 35°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 93.881 -2.49
  • Altın: 191,422 0.71
  • Dolar: 4,7586 0.90
  • Euro: 5,5749 0.73

CHP'de şok istifa!

»
CHP'de şok istifa!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti
CHP'de şok istifa! CHP'de şok istifa! CHP'de şok istifa!

AYRINTILAR GELECEK...

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ceylan Özgül: Bu örgütün iç yüzü pislik doluCeylan Özgül: Bu örgütün iç yüzü pislik doluAdnan Oktar grubundan ayrılan Özgül, "7, 10, 14 ve 17 yaşında kızlar burada tacize uğruyor. Defalarca tecavüze uğrayan kızlar var. Halk, bu konular açıldıkça hangi pisliklerden kurtulduğunu daha iyi anlayacak." dedi.
Uyanış filminin yönetmenine 15 yıl hapis!Uyanış filminin yönetmenine 15 yıl hapis!FETÖ soruşturmasında tutuklanan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istendi
Adnan Oktar'ın şirketlerine kayyum atandı!Adnan Oktar'ın şirketlerine kayyum atandı!Bu sabah gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar'ın şirketlerine kayyum atandı.
Dilenci kadını yakalayan ekipler şok olduDilenci kadını yakalayan ekipler şok olduGaziantep'in İslahiye ilçesinde, elindeki sopayla görmek engelli taklidi yapıp dilenen Sevda K.'nın, engelli maaşı aldığı ortaya çıktı.
CHP'de şok istifa!CHP'de şok istifa!Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti
Türkiye'den ilk tepki! Asrın davasında karar çıktıTürkiye'den ilk tepki! Asrın davasında karar çıktıAlmanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, iki bombalı saldırıda 25 kişiyi yaralamak ve 15 banka soygunundan yargılanan neo-Nazi terör örgütü NSU üyesi Beate Zschaepe'ye ömür boyu hapse çarptırıldı.
  • Erdoğan'dan bizzat isteyecek! Akılalmaz talep11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:46
  • Oktar Babuna da gözaltına alındı!11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:20
  • Kiliseden destek aldı! 'Muslim chaplain' oyunu11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:06
  • Başsavcılık açıkladı: Adnan Oktar meğer...11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:58
  • Adnan Oktar örgütünün 2 numaralı ismi kaçtı11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:22
  • Adnan Oktar'ın İsrail-Mossad ilişkisi neydi?11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:03
  • Eski kedicik gözaltı haberini böyle kutladı11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:49
  • Adnan Oktar operasyonu: Silah, çelik yelek, zırhlı araç11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:23
  • ODTÜ'deki hakaret içerikli pankarta 4 tutuklama11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:12
  • Adnan Oktar gözaltında11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:12
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri