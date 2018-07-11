11 Temmuz 2018 Çarşamba28 Şevval 1439
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Uyanış filminin yönetmenine 15 yıl hapis!

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FETÖ soruşturmasında tutuklanan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istendi
Uyanış filminin yönetmenine 15 yıl hapis!
Uyanış filminin yönetmenine 15 yıl hapis! Uyanış filminin yönetmenine 15 yıl hapis! Uyanış filminin yönetmenine 15 yıl hapis!

 

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı'nın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Avcı'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Avcı ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti duruşmada dosyaya gelen evrakları okudu.

Evrakların okunmasının ardından söz alan sanık Avcı, " Kimse Yok Mu Derneği'ne üye olmadığımı söylemiştim. Bilirkişi raporu beni teyit etmektedir. Ben Samanyolu televizyonunda  hiçbir zaman çalışmadım. Benim FETÖ'cü olduğumu beyan eden kişi, Samanyolu  çalışanıdır. Benim 2011 yılında bu örgütle tüm irtibatım kesilmiştir." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suça karışmadıklarını iddia ederek, Avcı'nın tahliyesini talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, gelinen aşamada soruşturmanın genişletilmesi talebinin olmadığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağını söyledi.

FETÖ/PDY'nin yapılanmasından bahsedilen mütalaada, sanık Avcı'nın yönetmenliğini yaptığı filmde, FETÖ'nün darbe girişimi sahnelerine yer verdiği kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasına silah dayandığı, ailesinin öldürüldüğü sahnelerinin fragmanda yer aldığı anlatılan mütalaada savcı, sanık Avcı'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz alan sanık Avcı, "Ben hapishanede oturup herkesle istişare yapıyorum. Hakkımda bulunan tüm suçlamaları rapor haline getirdim. Hakkımda sunulan 6 suç var. Bunlarla ilgili ifademi içeren metni mahkemenize sunuyorum. Hala benimle alakalı ne tereddüt edebilirler diye düşünüyorum, 61 harici delil sunmuşum. 2015 yılında 'Reis'  filmini yaparak AK Parti'ye yüzde 3 oy sağladım. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu rolünü oynayan benim oğlum. Ben oğluma izah edemiyorum. Ben hala neden, ne için tutuklandığımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Avcı ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Avcı'nın bu halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Eylül'e erteledi.

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