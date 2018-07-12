OHAL sonrası terörle mücadelede yeni sistem!

OHAL 17 Temmuz’da kalkacak. Bunun yerine sadece büyük terör olaylarının yaşandığı noktalarda bölgesel kriz yönetimi kurulacak. İlgili yasa Meclis tatile girmeden çıkarılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçim meydanlarında "OHAL kalkabilir" demişti. Daha sonra gerekli düzenlemelerin yapılması için bir süre daha devam edebileceği konuşulmuştu. Ancak Erdoğan'ın kurmayları ile yaptığı toplantıda buna son nokta konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda OHAL'in kaldırılması konusunda bir değerlendirme yapıldı. AK Partili kurmayların bir bölümü "henüz gerekli çalışmalar yapılmadı. Böyle bir dönemde OHAL'ın kaldırılması doğru olmaz. Bir süre daha devam etsin" görüşünü dile getirdi. Bir grup ise buna karşı çıkıp, "Seçim meydanlarında OHAL'in kaldırılacağını dile getirdik. Bunun tam tersi bir tavır sergilemek doğru olmaz" dediler.



YASA İLE YAPALIM

Toplantıda değerlendirilen bir konu ise OHAL kalktığında boşluk oluşmaması için yapılması planlanan yasal düzenlemelerin KHK mı yoksa yasa ile mi yapılacağı oldu. Toplantıda, değişikliklerin Meclis'ten geçirilmesinin daha doğru olacağı sonucuna varıldı.



100 MADDELİK TEKLİF

AK Parti, içinde olağanüstü hal önlemlerine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yaklaşık 100 maddelik bir yasa teklifi hazırlıyor. Teklifin, TBMM Başkanlığı seçiminden sonra gündeme getirilip Meclis tatile girmeden yasalaştırılması planlanıyor.

Teklif kapsamında siteme "kısmi, bölgesel OHAL" uygulamasının girmesi benimsendi. Ancak OHAL için Meclis onayı da gerektiği için uygulama "bölgesel kriz yönetimi, güvenli bölge" gibi isimlendirilecek.

Yargı ve güvenlik birimlerinin hızlı bir şekilde olaya el koyup failleri yakalayacak ev ve araç arama, gözaltı, teknik takip, telefonların dinlenmesi gibi konularda yetki aktarımı yapılacak. Bu yetkiler sadece kısmi bölgesel kriz yönetimi (kısmi OHAL) ilan edilen yerlerde geçerli olacak.



VALİ VE GÜVENLİK BİRİMLERİNE YETKİ

Yasal değişiklikler CMK ve ilgili yasalarda yapılacak. Vali ve güvenlik güçlerine yetki aktarılacak. Bu yetkiler arasında güvenli bölge oluşturma, geçici sokağa çıkma yasağı getirme, kentlerde düzenlenecek gösteri yürüyüşü veya etkinlikleri iptal etme, terör propagandası yapan yerleri kapatma da yer alacak.



NE ZAMAN UYGULANACAK?

Büyük terör olayları karşısında (örneğin Suruç, gar, Reyna saldırısı gibi" olayın bulunduğu il, ilçe, belde ya da alanda bölgesel OHAL ilan edilecek. Bu uygulama son yaşanan tren kazası gibi büyük kazalar, doğal afetlerde de yapılabilecek.



SORUN BİTİNCE OHAL BİTECEK

Belli bölge ve belli bir süreyi kapsayan bu uygulama gereksinim ortadan kalktığında sona erecek.

Avrupa da Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerde "bölgesel güvenli bölge" gibi isimler altında kısmi OHAL uygulamasına gidiliyor.

Sabah